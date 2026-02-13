viernes 13 de febrero de 2026
    • Día de los Enamorados: restaurantes de San Nicolás ya registran reservas casi completas

    Locales céntricos de San Nicolás proyectan alta concurrencia para el 14 de febrero, con menús especiales y valores que van de $24.000 a $62.000 por pareja.

    13 de febrero de 2026 - 13:30
    En San Nicolás, restaurantes ubicados principalmente en el centro anticipan una alta concurrencia para el Día de los Enamorados y varios ya completaron sus reservas para la noche del 14 de febrero.

    Google-ilustrativa

    San Nicolás se prepara para una de las fechas más fuertes del calendario gastronómico. Restaurantes ubicados principalmente en el centro anticipan una alta concurrencia para el Día de los Enamorados, con mesas ya reservadas y propuestas especiales pensadas para parejas que buscan celebrar el 14 de febrero con una cena distinta.

    Alta demanda en restaurantes por el Día de los Enamorados en San Nicolás

    De acuerdo a un relevamiento realizado entre distintos espacios gastronómicos céntricos, varios establecimientos ya completaron su capacidad para la noche del viernes 14 de febrero. En algunos casos, la ocupación es total con reservas confirmadas, mientras que otros locales todavía cuentan con disponibilidad o trabajarán bajo la modalidad de atención por orden de llegada.

    Algunos restaurantes optaron por diseñar menús cerrados para dos personas, que incluyen entrada, plato principal y postre. Los valores parten desde los $25.000 y pueden alcanzar los $62.000, dependiendo de la propuesta culinaria y el tipo de experiencia ofrecida.

    Menús especiales y precios para parejas: cuánto cuesta cenar el 14 de febrero

    Entre las opciones relevadas, el local ubicado en Pellegrini 72 ofrece propuestas gastronómicas desde $50.000 y ya cuenta con capacidad completa para la fecha. Por su parte, el establecimiento situado en Nación e Italia aún dispone de lugares y presenta un plato especial con valores desde $25.000.

    En tanto, el espacio gastronómico de Mitre y Sarmiento recibió numerosas consultas, aunque no trabaja con reservas y atenderá exclusivamente por orden de llegada. También el comercio ubicado en Mitre y Francia mantiene disponibilidad y diseñó un menú especial para dos personas —con entrada, plato principal y postre— por $62.000.

    Asimismo, el local de Mitre 96 no utiliza sistema de reservas y prevé cuatro alternativas de menú con precios aproximados que oscilan entre los $24.000 y $30.000.

    Festival RICO y actividades culturales impulsan el movimiento gastronómico

    El movimiento esperado para el Día de los Enamorados coincide con otras actividades programadas durante el fin de semana largo. Del 13 al 16 de febrero se desarrollará la décima edición del Festival RICO en el Empedrado de la Costanera, con entrada libre y gratuita.

    El evento combinará propuestas culinarias, música en vivo y actividades recreativas. La grilla incluirá tributos a Luis Miguel, Babasónicos, Kiss y Soda Stereo, además de DJs y grupos locales.

    Con esta agenda cultural y el atractivo propio de San Valentín, el sector gastronómico local proyecta una fecha de fuerte demanda, consolidando al 14 de febrero como uno de los momentos más importantes del año para la actividad.

    Viernes 13 de febrero - Versión PDF