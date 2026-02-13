viernes 13 de febrero de 2026
    • Javier Martínez respaldó la baja de imputabilidad y la reforma laboral

    A través de sus redes sociales, el intendente de Pergamino, Javier Martínez se pronunció a favor de dos de los debates más sensibles que atraviesan el Congreso.

    13 de febrero de 2026 - 20:11
    Javier Martínez se manifestó a favor de la baja de la edad de imputabilidad y de la reforma laboral impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

    ARCHIVO

    El intendente de Pergamino, Javier Martínez, fijó posición en dos de los debates más sensibles y polarizantes de la agenda política nacional: la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral. Lo hizo a través de sus redes sociales, con mensajes directos y sin matices, alineándose con iniciativas que hoy atraviesan el Congreso y generan fuerte discusión en todo el país.

    En uno de los posteos, el jefe comunal expresó: “Acompaño la baja de la edad de imputabilidad, quien delinque no puede andar por la calle. Pero también hay que aplicar penas efectivas para que se cumpla la detención. Ya no hay más excusas. Gran paso para el Congreso más reformista de la historia”.

    En otro mensaje, sostuvo: “Adhiero a la reforma laboral, una medida urgente: leyes de los 70 no van más. Modernizar para terminar con el empleo en negro, bajar la informalidad, cuidar PYMES, generar trabajo digno y atraer inversiones”.

    Seguridad y responsabilidad penal juvenil

    La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza en el ámbito legislativo nacional, en medio de una creciente preocupación social por hechos delictivos protagonizados por menores. Actualmente, el régimen penal juvenil fija la edad de imputabilidad en los 16 años. Este jueves la Cámara de Diputados dio media sanción a la baja de la edad a los 14 años y ahora se espera el tratamiento en el Senado.

    El planteo abre interrogantes jurídicos, sociales y criminológicos: por un lado, quienes impulsan la reforma sostienen que el sistema actual resulta insuficiente ante delitos graves cometidos por adolescentes y que es necesario enviar una señal clara de responsabilidad. Por el otro, sectores advierten que la modificación por sí sola no resuelve el problema de fondo si no se acompaña de políticas integrales de prevención, inclusión y fortalecimiento

    Reforma laboral y debate sobre el empleo

    El segundo eje planteado por el jefe comunal se vincula con la reforma laboral, otro de los capítulos centrales del programa de cambios que se discute en el Congreso. El argumento que expuso —la necesidad de “modernizar” leyes que datan de la década del 70— retoma un diagnóstico de amplios en sectores: el alto nivel de informalidad laboral y la dificultad para generar empleo registrado, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

    En Argentina, el empleo no registrado y la informalidad representan un desafío estructural que impacta tanto en trabajadores —que quedan sin cobertura social ni previsional— como en empleadores, que enfrentan costos y litigiosidad que muchas veces desalientan la contratación formal.

    Los defensores de la reforma sostienen que actualizar el marco normativo podría facilitar la creación de empleo, reducir la economía en negro y mejorar la competitividad. Los detractores, en cambio, advierten que ciertos cambios podrían implicar pérdida de derechos o debilitamiento de la protección laboral.

    Posicionamiento político en un año clave

    Las declaraciones del intendente no pasan inadvertidas en un contexto político donde las definiciones públicas adquieren mayor peso. Al respaldar tanto la baja de la edad de imputabilidad como la reforma laboral, el jefe comunal se alinea con una agenda de reformas estructurales que el oficialismo nacional impulsa como parte de un proceso de transformación profunda.

    Se trata de dos temas que interpelan de manera directa a la ciudadanía: la seguridad y el empleo. Ambos atraviesan preocupaciones cotidianas de vecinos y sectores productivos, también en ciudades del interior como Pergamino, donde la discusión sobre oportunidades laborales, protección de las Pymes y demanda de mayor seguridad forman parte del debate público permanente.

    Con estos pronunciamientos, el intendente dejó en claro su postura frente a iniciativas que aún deben continuar el trámite legislativo y que seguirán generando debate en los próximos meses. En una coyuntura de cambios y tensiones, eligió tomar posición y hacerlo de manera explícita.

