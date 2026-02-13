CFP 401 de San Nicolás abre inscripciones 2026 con cursos gratuitos en tres nuevos turnos

El CFP 401, con sede en Bergantín 25 de Mayo 198 (barrio Ginés García – FONAVI), confirmó su propuesta de cursos gratuitos 2026 , distribuidos en turno mañana, tarde y vespertino .

El Centro de Formación Profesional Nº 401 de San Nicolás confirmó la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con una amplia oferta de cursos gratuitos orientados a la rápida inserción laboral. La propuesta incluye capacitaciones en oficios, administración, gastronomía , estética y tecnologia , distribuidas en tres turnos.

Las inscripciones estarán habilitadas a partir del 18 de febrero en la sede ubicada en Bergantín 25 de Mayo 198, barrio Ginés García – FONAVI.

Para consultas telefónicas, el número habilitado —solo llamadas— es 3364-560833 (no recibe mensajes de WhatsApp).

Cursos gratuitos turno mañana y tarde en San Nicolás

En el turno mañana se dictarán propuestas como Acompañante Terapéutico, Habilidades Digitales y Diseño Gráfico en Sistemas Informáticos (Nivel I y II), además de especializaciones gastronómicas como Cocina Libre de Gluten, Cocinero para Comedor Escolar y Pizero y Rotisero.

Por la tarde, la oferta incluye formaciones en Soldador, Manicuria, Colorista y Peinador, Operador en Elaboración de Conservas Cárnicas y Chacinados, Elaborador de Alfajores Regionales, Carpintería y fabricación de mobiliario, Productor de Plantas de Interior, Confeccionista de Bolsas y Mochilas, Panadero y Mecánico de Bicicletas, entre otras alternativas.

Algunas cursadas se desarrollarán fuera de la sede central, en espacios como el Centro Juvenil San Luis Gonzaga y la Casa Encuentro Inmaculada Concepción.

Propuesta vespertina: formación administrativa, jurídica y técnica

El turno vespertino está orientado especialmente a quienes trabajan durante el día. Se dictarán cursos como Auxiliar en Liquidación de Impuestos, Auxiliar Administrativo de Pymes, Asistente de Estudio Jurídico y Notarial, Auxiliar en Relaciones Públicas, Tornero y Soldador.

También se ofrecerán capacitaciones en Auxiliar en Instituciones Educativas, Limpieza Institucional, Recreación de Grupos, Auxiliar Mecánico de Automotores y Reparador de Máquinas y Herramientas Eléctricas.

Con esta propuesta integral para 2026, el CFP 401 reafirma su rol en la formación profesional gratuita en San Nicolás, brindando herramientas concretas para mejorar la empleabilidad y fortalecer el desarrollo local.