viernes 13 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • CFP 401 de San Nicolás abre inscripciones 2026 con cursos gratuitos en tres nuevos turnos

    Desde el 18 de febrero estarán habilitadas en San Nicolás las inscripciones para la oferta 2026 del Centro de Formación Profesional 401.

    13 de febrero de 2026 - 17:00
    El CFP 401, con sede en Bergantín 25 de Mayo 198 (barrio Ginés García – FONAVI), confirmó su&nbsp;propuesta de cursos gratuitos 2026, distribuidos en&nbsp;turno mañana, tarde y vespertino.

    El CFP 401, con sede en Bergantín 25 de Mayo 198 (barrio Ginés García – FONAVI), confirmó su propuesta de cursos gratuitos 2026, distribuidos en turno mañana, tarde y vespertino.

    Opinando San Nicolás

    El Centro de Formación Profesional Nº 401 de San Nicolás confirmó la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con una amplia oferta de cursos gratuitos orientados a la rápida inserción laboral. La propuesta incluye capacitaciones en oficios, administración, gastronomía, estética y tecnologia, distribuidas en tres turnos.

    Lee además
    En San Nicolás, restaurantes ubicados principalmente en el centro anticipan una alta concurrencia para el Día de los Enamorados y varios ya completaron sus reservas para la noche del 14 de febrero.

    Día de los Enamorados: restaurantes de San Nicolás ya registran reservas casi completas
    El jueves 5 de marzo, a partir de las 7:30, se pondrá en marcha la ceremonia de apertura del 117º período de sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás, acto institucional que será presidido -por tercera vez- por el intendente Santiago Passaglia.

    San Nicolás: Santiago Passaglia abre el 117° período de sesiones del Concejo Deliberante

    Inscripciones 2026 en el CFP 401: cómo anotarse y requisitos

    Las inscripciones estarán habilitadas a partir del 18 de febrero en la sede ubicada en Bergantín 25 de Mayo 198, barrio Ginés García – FONAVI.

    Las personas interesadas deberán presentarse con:

    • Dos fotocopias de DNI

    • Un folio oficio

    • Fotocopia del certificado de estudios

    • Planilla de inscripción (se retira en preceptoría)

    • Contribución voluntaria a la cooperadora

    Para consultas telefónicas, el número habilitado —solo llamadas— es 3364-560833 (no recibe mensajes de WhatsApp).

    Cursos gratuitos turno mañana y tarde en San Nicolás

    En el turno mañana se dictarán propuestas como Acompañante Terapéutico, Habilidades Digitales y Diseño Gráfico en Sistemas Informáticos (Nivel I y II), además de especializaciones gastronómicas como Cocina Libre de Gluten, Cocinero para Comedor Escolar y Pizero y Rotisero.

    Por la tarde, la oferta incluye formaciones en Soldador, Manicuria, Colorista y Peinador, Operador en Elaboración de Conservas Cárnicas y Chacinados, Elaborador de Alfajores Regionales, Carpintería y fabricación de mobiliario, Productor de Plantas de Interior, Confeccionista de Bolsas y Mochilas, Panadero y Mecánico de Bicicletas, entre otras alternativas.

    Algunas cursadas se desarrollarán fuera de la sede central, en espacios como el Centro Juvenil San Luis Gonzaga y la Casa Encuentro Inmaculada Concepción.

    Propuesta vespertina: formación administrativa, jurídica y técnica

    El turno vespertino está orientado especialmente a quienes trabajan durante el día. Se dictarán cursos como Auxiliar en Liquidación de Impuestos, Auxiliar Administrativo de Pymes, Asistente de Estudio Jurídico y Notarial, Auxiliar en Relaciones Públicas, Tornero y Soldador.

    También se ofrecerán capacitaciones en Auxiliar en Instituciones Educativas, Limpieza Institucional, Recreación de Grupos, Auxiliar Mecánico de Automotores y Reparador de Máquinas y Herramientas Eléctricas.

    Con esta propuesta integral para 2026, el CFP 401 reafirma su rol en la formación profesional gratuita en San Nicolás, brindando herramientas concretas para mejorar la empleabilidad y fortalecer el desarrollo local.

    Temas
    Seguí leyendo

    Día de los Enamorados: restaurantes de San Nicolás ya registran reservas casi completas

    San Nicolás: Santiago Passaglia abre el 117° período de sesiones del Concejo Deliberante

    El Municipio de Zárate dejará de enviar basura a San Nicolás y reducirá costos millonarios

    Nuevos incendios en las islas frente a San Nicolás: preocupación por focos en Lechiguanas

    Anfiteatro vandalizado: el municipio de San Nicolás avanza contra los padres de los menores

    Frente frío en San Nicolás: alertan por lluvias, tormentas y posible granizo

    San Nicolás se prepara para la X edición del Festival RICO: gastronomía y cultura en la Costanera

    Santiago Passaglia tras los destrozos en San Nicolás: "Apoyo la baja de la edad de imputabilidad"

    Incidentes en la noche de San Nicolás: menores vandalizan el Anfiteatro y preocupan a vecinos

    Copa Federación: el conjunto de San Nicolás Somisa Club goleó a 12 de Octubre y aseguró su clasificación

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El jueves 5 de marzo, a partir de las 7:30, se pondrá en marcha la ceremonia de apertura del 117º período de sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás, acto institucional que será presidido -por tercera vez- por el intendente Santiago Passaglia.

    San Nicolás: Santiago Passaglia abre el 117° período de sesiones del Concejo Deliberante

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El CFP 401, con sede en Bergantín 25 de Mayo 198 (barrio Ginés García – FONAVI), confirmó su propuesta de cursos gratuitos 2026, distribuidos en turno mañana, tarde y vespertino.

    CFP 401 de San Nicolás abre inscripciones 2026 con cursos gratuitos en tres nuevos turnos
    Este fin de semana largo se desarrollará la 9ª edición del festival San Pedro Canta en el Paseo Público Municipal. 

    San Pedro Canta 2026: folklore, tradición y Los Manseros en la costanera

    Defensores Unidos comenzará su camino en el Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana recibiendo a Talleres de Remedios de Escalada.

    Zárate: CADU debutará el domingo ante Talleres en Villa Fox por la Primera B Metropolitana

    En San Nicolás, restaurantes ubicados principalmente en el centro anticipan una alta concurrencia para el Día de los Enamorados y varios ya completaron sus reservas para la noche del 14 de febrero.

    Día de los Enamorados: restaurantes de San Nicolás ya registran reservas casi completas

    El proyecto hotelero más ambicioso de la región norte de la provincia de Buenos Aires, el Hotel Spa Azahar, entró en su etapa final de cara a una apertura parcial programada para el próximo mes de abril. 

    San Pedro: Hotel Azahar abrirá 80 habitaciones en abril tras casi dos décadas de demoras