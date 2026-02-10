Ramallo: el Consejo Escolar presentó su agenda de trabajo y obras para el inicio de clases

La presidenta del Consejo Escolar de Ramallo, Laura Castro, brindó detalles sobre la reciente reunión mantenida con la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, en la que se abordaron distintos ejes vinculados a la infraestructura, la planificación educativa y las prioridades del distrito de cara al inicio del ciclo lectivo.

Uno de los temas centrales fue la situación de la Escuela Secundaria N°4, cuyo edificio propio continúa siendo una demanda pendiente. Actualmente, la institución funciona compartiendo espacio con una escuela primaria, generando limitaciones para las actividades de los estudiantes. Desde el Consejo Escolar se solicitó a la ministra Terigi retomar la construcción del establecimiento y de un jardín de infantes en Paraíso, obras previstas desde 2018 que aún no se concretaron.

Además, se presentaron proyectos para mejorar la infraestructura de otras escuelas del distrito, priorizando la seguridad, accesibilidad y el bienestar de la comunidad educativa. Estas acciones buscan garantizar espacios adecuados para el aprendizaje y reforzar la planificación educativa local.

El Consejo Escolar lleva adelante un plan integral de mantenimiento y obras en diferentes escuelas del distrito. Durante el receso escolar, se realizaron recorridas para relevar necesidades y ejecutar intervenciones prioritarias, como la resolución integral del problema cloacal en la Escuela Secundaria N°5 de Villa General Savio y la reconstrucción del piso en la Escuela Primaria N°7.

También se efectuaron tareas preventivas, que incluyen limpieza de tanques de agua, recambio de cañerías, revisiones eléctricas y trabajos en techos y sanitarios. Estas medidas buscan anticiparse a posibles inconvenientes durante el ciclo lectivo y garantizar un funcionamiento óptimo de los establecimientos.

Atención a la comunidad educativa y proyectos prioritarios

Castro destacó la importancia de mantener un vínculo constante con directivos, docentes y familias, y señaló que la atención durante el verano permitió recibir inquietudes y canalizar soluciones antes del inicio de clases. Entre los proyectos prioritarios para 2026 se encuentra la implementación de un comedor en la Escuela Secundaria N°1, una demanda reiterada por la comunidad educativa.

La agenda presentada también contempla la coordinación entre autoridades municipales, consejeros escolares y la Subsecretaría de Política Educativa, asegurando que cada iniciativa cuente con el seguimiento necesario y se ejecute de manera efectiva. El objetivo final es garantizar un inicio de clases seguro, organizado y con mejoras concretas en la infraestructura escolar de todo Ramallo.