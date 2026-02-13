viernes 13 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: CADU debutará el domingo ante Talleres en Villa Fox por la Primera B Metropolitana

    En Zárate, Defensores Unidos recibirá a Talleres de Remedios de Escalada este domingo a las 17 en el Mario Losinno.

    13 de febrero de 2026 - 15:07
    Defensores Unidos comenzará su camino en el Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana recibiendo a Talleres de Remedios de Escalada.

    Defensores Unidos comenzará su camino en el Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana recibiendo a Talleres de Remedios de Escalada.

    infozc.com

    El debut de Defensores Unidos en el Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana ya tiene día y horario confirmados. Finalmente, el equipo de Villa Fox saldrá a la cancha el domingo 15 de febrero a las 17.00, cuando reciba a Talleres de Remedios de Escalada en el estadio Mario Losinno en Zárate.

    Lee además
    La ciudad se prepara para vivir el Carnaval 2026, una celebración que promete tres noches inolvidables en el Boulevard de Calle 2, entre Avenida 11 y Calle 17.

    Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2
    El municipio de Zárate desplegó sus cuadrillas de trabajo de manera conjunta con la CEZ en varios sectores de la zona comercial. Las tareas incluyen colocación de nueva luminaria, recambio y luz Led.

    Zárate avanza con el plan de repotenciación lumínica y suma 120 nuevas luces LED en la zona comercial

    Cambio de día para el estreno del CADU en la Primera B Metropolitana

    El encuentro correspondiente a la primera fecha del torneo estaba previsto originalmente para el sábado, tal como se había informado durante las últimas dos semanas. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó la reprogramación y el partido se disputará 24 horas después de lo anunciado.

    De esta manera, el conjunto de Zárate iniciará su participación en la temporada 2026 el domingo por la tarde, en condición de local y con la expectativa renovada de protagonizar un campeonato competitivo.

    El arbitraje estará a cargo de Nicolás Mastroieni, quien será el encargado de impartir justicia en este estreno que genera gran expectativa entre los hinchas celestes.

    Expectativa en Villa Fox por el arranque del torneo

    El debut siempre representa un momento especial para cualquier plantel. En el caso de Defensores Unidos, el inicio del campeonato implica también la posibilidad de empezar a consolidar el trabajo realizado durante la pretemporada.

    El cuerpo técnico buscará que el equipo muestre identidad desde la primera fecha, ante un rival exigente como Talleres de Remedios de Escalada, tradicional animador de la categoría.

    El estadio Mario Losinno volverá a ser el escenario principal de la ilusión zarateña. Se espera una buena concurrencia de público, teniendo en cuenta el entusiasmo que genera cada inicio de temporada.

    Venta de entradas y requisitos para socios

    Desde la institución informaron que la venta de entradas anticipadas comenzará este viernes en la Secretaría del club, en el horario de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.00. La comercialización continuará el sábado en la misma franja horaria.

    En tanto, el domingo, las boleterías del estadio abrirán a partir de las 15.30, es decir, una hora y media antes del inicio del encuentro.

    Las autoridades del club recordaron que los socios deberán presentar el carnet al día junto con el comprobante de pago correspondiente. Además, recomendaron tanto a socios como a simpatizantes adquirir las entradas de manera anticipada para facilitar el ingreso al estadio y evitar demoras en los accesos.

    Con el día ya confirmado, el CADU ajusta los últimos detalles para un estreno que marcará el punto de partida de un nuevo desafío en la Primera B Metropolitana.

    Temas
    Seguí leyendo

    Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2

    Zárate avanza con el plan de repotenciación lumínica y suma 120 nuevas luces LED en la zona comercial

    El Municipio de Zárate dejará de enviar basura a San Nicolás y reducirá costos millonarios

    De Lucca el piloto de Karting de Zárate cerró con podio el Round 2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA

    Zárate: Abrieron las inscripciones a cursos de diversidad sexual y Ley Micaela para organizaciones

    Zárate: El piloto de karting Gabriel De Lucca vuelve a Florida por la revancha

    Zárate: 2400 alumnos cursaron carreras universitarias y terciarias municipales

    Zárate: Acto oficial dio inicio al ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1

    Curso anual de bombero voluntario en Zárate: en menos de 48 horas se inscribieron 120 aspirantes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La ciudad se prepara para vivir el Carnaval 2026, una celebración que promete tres noches inolvidables en el Boulevard de Calle 2, entre Avenida 11 y Calle 17.

    Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El CFP 401, con sede en Bergantín 25 de Mayo 198 (barrio Ginés García – FONAVI), confirmó su propuesta de cursos gratuitos 2026, distribuidos en turno mañana, tarde y vespertino.

    CFP 401 de San Nicolás abre inscripciones 2026 con cursos gratuitos en tres nuevos turnos
    Este fin de semana largo se desarrollará la 9ª edición del festival San Pedro Canta en el Paseo Público Municipal. 

    San Pedro Canta 2026: folklore, tradición y Los Manseros en la costanera

    Defensores Unidos comenzará su camino en el Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana recibiendo a Talleres de Remedios de Escalada.

    Zárate: CADU debutará el domingo ante Talleres en Villa Fox por la Primera B Metropolitana

    En San Nicolás, restaurantes ubicados principalmente en el centro anticipan una alta concurrencia para el Día de los Enamorados y varios ya completaron sus reservas para la noche del 14 de febrero.

    Día de los Enamorados: restaurantes de San Nicolás ya registran reservas casi completas

    El proyecto hotelero más ambicioso de la región norte de la provincia de Buenos Aires, el Hotel Spa Azahar, entró en su etapa final de cara a una apertura parcial programada para el próximo mes de abril. 

    San Pedro: Hotel Azahar abrirá 80 habitaciones en abril tras casi dos décadas de demoras