Zárate: CADU debutará el domingo ante Talleres en Villa Fox por la Primera B Metropolitana

Defensores Unidos comenzará su camino en el Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana recibiendo a Talleres de Remedios de Escalada.

El debut de Defensores Unidos en el Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana ya tiene día y horario confirmados. Finalmente, el equipo de Villa Fox saldrá a la cancha el domingo 15 de febrero a las 17.00, cuando reciba a Talleres de Remedios de Escalada en el estadio Mario Losinno en Zárate .

Zárate avanza con el plan de repotenciación lumínica y suma 120 nuevas luces LED en la zona comercial

Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2

El encuentro correspondiente a la primera fecha del torneo estaba previsto originalmente para el sábado, tal como se había informado durante las últimas dos semanas. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó la reprogramación y el partido se disputará 24 horas después de lo anunciado.

De esta manera, el conjunto de Zárate iniciará su participación en la temporada 2026 el domingo por la tarde, en condición de local y con la expectativa renovada de protagonizar un campeonato competitivo.

El arbitraje estará a cargo de Nicolás Mastroieni, quien será el encargado de impartir justicia en este estreno que genera gran expectativa entre los hinchas celestes.

Expectativa en Villa Fox por el arranque del torneo

El debut siempre representa un momento especial para cualquier plantel. En el caso de Defensores Unidos, el inicio del campeonato implica también la posibilidad de empezar a consolidar el trabajo realizado durante la pretemporada.

El cuerpo técnico buscará que el equipo muestre identidad desde la primera fecha, ante un rival exigente como Talleres de Remedios de Escalada, tradicional animador de la categoría.

El estadio Mario Losinno volverá a ser el escenario principal de la ilusión zarateña. Se espera una buena concurrencia de público, teniendo en cuenta el entusiasmo que genera cada inicio de temporada.

Venta de entradas y requisitos para socios

Desde la institución informaron que la venta de entradas anticipadas comenzará este viernes en la Secretaría del club, en el horario de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.00. La comercialización continuará el sábado en la misma franja horaria.

En tanto, el domingo, las boleterías del estadio abrirán a partir de las 15.30, es decir, una hora y media antes del inicio del encuentro.

Las autoridades del club recordaron que los socios deberán presentar el carnet al día junto con el comprobante de pago correspondiente. Además, recomendaron tanto a socios como a simpatizantes adquirir las entradas de manera anticipada para facilitar el ingreso al estadio y evitar demoras en los accesos.

Con el día ya confirmado, el CADU ajusta los últimos detalles para un estreno que marcará el punto de partida de un nuevo desafío en la Primera B Metropolitana.