San Pedro Canta 2026: folklore, tradición y Los Manseros en la costanera

Este fin de semana largo se desarrollará la 9ª edición del festival "San Pedro Canta" en el Paseo Público Municipal.

El próximo fin de semana largo, la ciudad volverá a vestirse de tradición con la 9ª edición del festival San Pedro Canta, que tendrá lugar en el Paseo Público Municipal los días 15 y 16 de febrero desde las 19:00, con entrada libre y gratuita y una programación centrada en la música y la danza folklórica.

La figura central de esta edición será Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres , uno de los conjuntos más representativos del cancionero popular argentino. Su presencia promete convocar a un amplio público regional que año tras año acompaña esta propuesta cultural.

El grupo, heredero de una tradición que marcó generaciones en el folklore nacional, subirá al escenario principal en el predio costanero para ofrecer un repertorio que combina clásicos consagrados y nuevas interpretaciones. La expectativa es alta, no solo por la trayectoria de la formación, sino también por el valor simbólico que tiene el festival como espacio de encuentro.

Desde la organización destacaron que el espectáculo principal estará acompañado por artistas locales y regionales que aportarán diversidad y talento a cada jornada, fortaleciendo el espíritu federal y participativo del evento.

Dos noches de música y danza en el Paseo Público Municipal

El festival se desarrollará en el escenario a cielo abierto del Paseo Público Municipal, un espacio emblemático de la ciudad que ofrece el marco ideal para este tipo de celebraciones populares. Las actividades comenzarán a las 19:00 en ambas jornadas y se extenderán hasta la noche, con una programación pensada para toda la familia.

La propuesta artística estará enfocada en expresiones tradicionales, tanto en música como en danza. Ballets folklóricos, intérpretes solistas y agrupaciones locales tendrán su lugar en el escenario, reafirmando el compromiso del festival con la identidad cultural y el desarrollo de artistas de la región.

En cada edición, San Pedro Canta se consolida como una cita clave del calendario cultural de verano, atrayendo no solo a vecinos sino también a visitantes que aprovechan el fin de semana largo para disfrutar de una propuesta gratuita y al aire libre.

Patio gastronómico, asador criollo y feria de artesanos

Más allá del espectáculo musical, el evento contará con un amplio patio gastronómico, asador criollo y ferias de artesanos que funcionarán de manera simultánea a las presentaciones artísticas. Estas propuestas complementan la experiencia cultural y convierten al festival en un verdadero paseo integral.

El asador criollo será uno de los puntos más convocantes, con comidas típicas que forman parte de la tradición argentina. A su vez, los puestos gastronómicos ofrecerán variadas opciones para el público, mientras que los artesanos expondrán y comercializarán productos elaborados en la región.

La edición 2026 mantiene el formato de acceso libre y gratuito, una decisión que busca fomentar el encuentro comunitario y garantizar que todos puedan participar. El evento cuenta con el acompañamiento y la infraestructura municipal necesaria para asegurar el correcto funcionamiento de la feria, los servicios y la logística general.

Con una propuesta que combina música, danza, gastronomía y artesanías, San Pedro Canta vuelve a posicionarse como uno de los festivales más importantes de la temporada, reafirmando su apuesta por la cultura popular y el fortalecimiento de la identidad local.