viernes 13 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro Canta 2026: folklore, tradición y Los Manseros en la costanera

    El festival será el 15 y 16 de febrero en el Paseo Público de San Pedro, con entrada libre y gratuita, música tradicional, danzas y propuestas gastronómicas.

    13 de febrero de 2026 - 16:18
    Este fin de semana largo se desarrollará la 9ª edición del festival San Pedro Canta en el Paseo Público Municipal.&nbsp;

    Este fin de semana largo se desarrollará la 9ª edición del festival "San Pedro Canta" en el Paseo Público Municipal. 

    notisanpedro.info

    El próximo fin de semana largo, la ciudad volverá a vestirse de tradición con la 9ª edición del festival San Pedro Canta, que tendrá lugar en el Paseo Público Municipal los días 15 y 16 de febrero desde las 19:00, con entrada libre y gratuita y una programación centrada en la música y la danza folklórica.

    Lee además
    El proyecto hotelero más ambicioso de la región norte de la provincia de Buenos Aires, el Hotel Spa Azahar, entró en su etapa final de cara a una apertura parcial programada para el próximo mes de abril. 

    San Pedro: Hotel Azahar abrirá 80 habitaciones en abril tras casi dos décadas de demoras
    Este viernes 13 de febrero, el Camión de Pastas y Lácteos del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires estará recorriendo distintas localidades del partido, en una gestión articulada con el Municipio de San Pedro.

    Mercados Bonaerenses llega a San Pedro con operativo del camión de pastas y lácteos en cinco localidades

    Los Manseros Santiagueños encabezan la grilla del festival

    La figura central de esta edición será Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres, uno de los conjuntos más representativos del cancionero popular argentino. Su presencia promete convocar a un amplio público regional que año tras año acompaña esta propuesta cultural.

    El grupo, heredero de una tradición que marcó generaciones en el folklore nacional, subirá al escenario principal en el predio costanero para ofrecer un repertorio que combina clásicos consagrados y nuevas interpretaciones. La expectativa es alta, no solo por la trayectoria de la formación, sino también por el valor simbólico que tiene el festival como espacio de encuentro.

    Desde la organización destacaron que el espectáculo principal estará acompañado por artistas locales y regionales que aportarán diversidad y talento a cada jornada, fortaleciendo el espíritu federal y participativo del evento.

    Dos noches de música y danza en el Paseo Público Municipal

    El festival se desarrollará en el escenario a cielo abierto del Paseo Público Municipal, un espacio emblemático de la ciudad que ofrece el marco ideal para este tipo de celebraciones populares. Las actividades comenzarán a las 19:00 en ambas jornadas y se extenderán hasta la noche, con una programación pensada para toda la familia.

    La propuesta artística estará enfocada en expresiones tradicionales, tanto en música como en danza. Ballets folklóricos, intérpretes solistas y agrupaciones locales tendrán su lugar en el escenario, reafirmando el compromiso del festival con la identidad cultural y el desarrollo de artistas de la región.

    En cada edición, San Pedro Canta se consolida como una cita clave del calendario cultural de verano, atrayendo no solo a vecinos sino también a visitantes que aprovechan el fin de semana largo para disfrutar de una propuesta gratuita y al aire libre.

    Patio gastronómico, asador criollo y feria de artesanos

    Más allá del espectáculo musical, el evento contará con un amplio patio gastronómico, asador criollo y ferias de artesanos que funcionarán de manera simultánea a las presentaciones artísticas. Estas propuestas complementan la experiencia cultural y convierten al festival en un verdadero paseo integral.

    El asador criollo será uno de los puntos más convocantes, con comidas típicas que forman parte de la tradición argentina. A su vez, los puestos gastronómicos ofrecerán variadas opciones para el público, mientras que los artesanos expondrán y comercializarán productos elaborados en la región.

    La edición 2026 mantiene el formato de acceso libre y gratuito, una decisión que busca fomentar el encuentro comunitario y garantizar que todos puedan participar. El evento cuenta con el acompañamiento y la infraestructura municipal necesaria para asegurar el correcto funcionamiento de la feria, los servicios y la logística general.

    Con una propuesta que combina música, danza, gastronomía y artesanías, San Pedro Canta vuelve a posicionarse como uno de los festivales más importantes de la temporada, reafirmando su apuesta por la cultura popular y el fortalecimiento de la identidad local.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Hotel Azahar abrirá 80 habitaciones en abril tras casi dos décadas de demoras

    Mercados Bonaerenses llega a San Pedro con operativo del camión de pastas y lácteos en cinco localidades

    San Pedro presentó su agenda de Carnaval con reservas hoteleras que rozan el 90%

    San Pedro: Finalizó la Colonia de Adultos Mayores en el ex Tiro Federal con una jornada recreativa

    San Pedro: Nadia Quiroga asume al frente del área de Comunicación del Municipio

    San Pedro: El campeón del mundo Silvio Velo representará a Mercedes-Benz

    San Pedro: Difunden imágenes inéditas del hallazgo del buque Republicano en el río Paraná

    Seguridad rural en San Pedro: Comando de Patrulla se reúne con Sociedad Rural

    San Pedro: Avanza la reparación del paso a nivel en el ingreso norte de la ciudad

    San Pedro: Provincia lanzó licitación por $28.000 millones para obra energética

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Este viernes 13 de febrero, el Camión de Pastas y Lácteos del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires estará recorriendo distintas localidades del partido, en una gestión articulada con el Municipio de San Pedro.

    Mercados Bonaerenses llega a San Pedro con operativo del camión de pastas y lácteos en cinco localidades

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El CFP 401, con sede en Bergantín 25 de Mayo 198 (barrio Ginés García – FONAVI), confirmó su propuesta de cursos gratuitos 2026, distribuidos en turno mañana, tarde y vespertino.

    CFP 401 de San Nicolás abre inscripciones 2026 con cursos gratuitos en tres nuevos turnos
    Este fin de semana largo se desarrollará la 9ª edición del festival San Pedro Canta en el Paseo Público Municipal. 

    San Pedro Canta 2026: folklore, tradición y Los Manseros en la costanera

    Defensores Unidos comenzará su camino en el Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana recibiendo a Talleres de Remedios de Escalada.

    Zárate: CADU debutará el domingo ante Talleres en Villa Fox por la Primera B Metropolitana

    En San Nicolás, restaurantes ubicados principalmente en el centro anticipan una alta concurrencia para el Día de los Enamorados y varios ya completaron sus reservas para la noche del 14 de febrero.

    Día de los Enamorados: restaurantes de San Nicolás ya registran reservas casi completas

    El proyecto hotelero más ambicioso de la región norte de la provincia de Buenos Aires, el Hotel Spa Azahar, entró en su etapa final de cara a una apertura parcial programada para el próximo mes de abril. 

    San Pedro: Hotel Azahar abrirá 80 habitaciones en abril tras casi dos décadas de demoras