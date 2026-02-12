jueves 12 de febrero de 2026
    • Concejo Deliberante de Ramallo: renunció Pando y el oficialismo reordena su estrategia política

    La salida del concejal Pando reconfigura el Concejo Deliberante de Ramallo y abre interrogantes sobre los movimientos internos en Unión por la Patria.

    12 de febrero de 2026 - 16:31
    El Concejo Deliberante de Ramallo atraviesa una nueva etapa de reconfiguración política tras la renuncia del concejal Antolín Pando, presentada el pasado 30 de enero.

    El Concejo Deliberante de Ramallo atraviesa una nueva etapa de reconfiguración política tras la renuncia del concejal Antolín Pando, presentada el pasado 30 de enero.

    FM 95.5 Ramallo City

    El Concejo Deliberante de Ramallo atraviesa un nuevo proceso de reconfiguración tras la renuncia del concejal Antolín Pando, presentada el 30 de enero. Aunque el exedil argumentó razones laborales, su salida se da en medio de recientes movimientos internos en el oficialismo y genera repercusiones en el escenario político local.

    La Municipalidad de Ramallo avanza con un proyecto de infraestructura en la zona del cruce Cabalén, en el marco del plan de control integral del tránsito pesado en el partido.

    Avanza en Ramallo el proyecto para ordenar el tránsito pesado en Cabalén
    Los clubes e instituciones tendrán a su cargo la organización de las cantinas y ventas de espuma, con el propósito de recaudar fondos para sus actividades.

    Ramallo y Villa Ramallo: Febrero a todo ritmo, se preparan los Carnavales 2026

    Renuncia de Antolín Pando y reconfiguración del Concejo

    Pando ocupaba una banca clave dentro del bloque de Unión por la Patria y había sido presidente del oficialismo durante los dos primeros años de la segunda gestión municipal. Su alejamiento se produce en un contexto marcado por reordenamientos internos que modificaron la dinámica legislativa en los últimos meses.

    En declaraciones públicas, explicó que no podía compatibilizar su función legislativa con su trabajo en el Banco Nación. Señaló que intentó renunciar a la dieta para evitar incompatibilidades, pero desde la entidad bancaria le solicitaron optar por uno de los cargos. Finalmente, decidió priorizar su actividad profesional.

    “Sentí la necesidad de cuidar lo que me da de comer. Yo no vine a vivir de la política”, afirmó, descartando diferencias partidarias como motivo de su salida. Sin embargo, en el ámbito político se analizan también posibles tensiones internas y cambios en la conducción del bloque oficialista.

    Movimientos internos en Unión por la Patria

    La renuncia de Pando se suma a una serie de modificaciones recientes dentro del oficialismo. El regreso de Marcela Isarra y Daniela Mesías desde el Ejecutivo al Concejo, tras ser apartadas de sus funciones, marcó un punto de inflexión en la reorganización del espacio.

    Estos movimientos alteraron el equilibrio interno, redefinieron liderazgos y generaron nuevas dinámicas dentro del bloque. Algunos sectores interpretan este proceso como una estrategia para consolidar el control político y fortalecer la coordinación legislativa con el Ejecutivo municipal.

    Otros, en cambio, consideran que los cambios reflejan dificultades para sostener consensos internos y ordenar posiciones en un escenario político cada vez más exigente.

    Asume Lorena Hidalgo y el oficialismo mantiene la mayoría

    En reemplazo de Pando asumirá Lorena Hidalgo, quien integraba la lista electoral de Unión por la Patria en 2023. Con su incorporación, el oficialismo conserva la mayoría absoluta en el Concejo Deliberante, lo que le permite continuar impulsando su agenda legislativa sin depender de acuerdos con la oposición.

    Hasta el momento, Hidalgo se desempeñaba como directora de Economía Popular, área que pasará a depender de la Secretaría de Desarrollo Económico. Su desembarco en el ámbito legislativo implica, además, ajustes dentro del Ejecutivo municipal.

    La salida de Pando y la llegada de Hidalgo consolidan un nuevo esquema político dentro del Concejo. Más allá de las razones personales expuestas, el episodio se inscribe en un proceso de transformaciones que seguirá marcando el rumbo institucional y la dinámica del oficialismo local en los próximos meses.

    Por Alfonso Godoy
