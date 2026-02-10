martes 10 de febrero de 2026
    • Ramallo y Villa Ramallo: Febrero a todo ritmo, se preparan los Carnavales 2026

    El Municipio de Ramallo y las instituciones locales coordinan los Carnavales 2026 para promover la cultura, apoyar a los clubes y disfrutar en familia.

    10 de febrero de 2026 - 16:39
    Los clubes e instituciones tendrán a su cargo la organización de las cantinas y ventas de espuma, con el propósito de recaudar fondos para sus actividades.

    Archivo Meta FM 94.1

    El intendente Mauro Poletti encabezó un encuentro con representantes de clubes e instituciones deportivas de Ramallo y Villa Ramallo, junto a funcionarios del Ejecutivo municipal, para definir los detalles de los Carnavales 2026. La iniciativa busca combinar diversión, cultura y solidaridad, generando oportunidades para emprendedores y fortaleciendo la identidad local de toda la comunidad.

    Fechas y lugares confirmados para los Carnavales Ramallo 2026

    Los festejos se desarrollarán en dos fines de semana consecutivos, ofreciendo espectáculos y actividades para todas las edades. En Ramallo, los carnavales tendrán lugar el sábado 14 y domingo 15 de febrero, mientras que en Villa Ramallo se celebrarán el sábado 21 y domingo 22 del mismo mes. La planificación asegura que cada jornada esté llena de música, color y diversión para vecinos y visitantes.

    Clubes e instituciones protagonistas del Carnaval

    Los clubes e instituciones deportivas serán responsables de organizar cantinas y la venta de espuma, con el objetivo de recaudar fondos para sus actividades y proyectos comunitarios. Esta participación refuerza el vínculo entre las entidades locales y la Municipalidad, y permite que los recursos generados contribuyan directamente al desarrollo deportivo, cultural y social de Ramallo y Villa Ramallo.

    Impacto cultural y oportunidades para la comunidad

    El trabajo conjunto entre el Municipio y las instituciones busca fortalecer la identidad cultural de la región y fomentar la participación ciudadana. Además, los carnavales generan oportunidades para emprendedores, gastronomía local y artistas. La coordinación incluye seguridad, logística y promoción, asegurando que los Carnavales 2026 sean un espacio inclusivo, seguro y atractivo para toda la familia.

    La Municipalidad invita a toda la comunidad a sumarse a los festejos y disfrutar de cuatro jornadas llenas de alegría, música y tradición. Los Carnavales Ramallo 2026 prometen convertirse en un verdadero punto de encuentro para vecinos y visitantes, consolidando a Ramallo y Villa Ramallo como referentes del entretenimiento y la cultura en la región.

