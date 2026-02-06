Paritaria municipal en Ramallo: gremios alertan atraso salarial y rechazan la oferta del Ejecutivo

La paritaria municipal de Ramallo volvió a ponerse en marcha, pero lejos de traer alivio, dejó al descubierto el profundo atraso salarial que arrastran los trabajadores y las limitaciones de la gestión del intendente Mauro Poletti para dar respuestas concretas. Ramallo Ciudad

La reapertura de la paritaria municipal en Ramallo expuso nuevamente el fuerte deterioro salarial que atraviesan los trabajadores. La oferta presentada por el Departamento Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Mauro Poletti, fue duramente cuestionada por los gremios, que advierten pérdida de poder adquisitivo, falta de retroactividad y compromisos económicos aún incumplidos.

Paritaria municipal en Ramallo: una oferta que no cubre la inflación La propuesta oficial contempla una recomposición del 7,6% correspondiente a los últimos meses de 2025, porcentaje que surge de la suma de los índices inflacionarios de octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, los sindicatos remarcaron que no se trata de un aumento real, sino de una corrección parcial que no alcanza a compensar el atraso acumulado ni incluye retroactividad.

Gremios municipales advierten pérdida salarial y reclamos pendientes En la última reunión se sumó formalmente el Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR), representado por Pablo Alcaraz, quien calificó la oferta como insuficiente y describió un escenario “triste y desesperante” para los empleados. A esto se suma una deuda del municipio con el propio sindicato por aportes retenidos, situación que limita la asistencia a los afiliados.

Gestión de Mauro Poletti y el malestar de los trabajadores Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), su secretaria general Marta Oliveros también expresó disconformidad. Si bien valoró la continuidad del diálogo, señaló que el impacto real en el bolsillo es mínimo y no resuelve la situación de fondo. Pese al compromiso de reuniones bimestrales, el malestar persiste y los gremios sostienen que la gestión municipal sigue sin dar respuestas concretas al reclamo salarial.

