Francisco Colombo: "La intención es ir por el ascenso y que Argentino vuelva al Federal"

- La verdad es que fuimos de menor a mayor. En la final del Súper 4, en el primer tiempo contra Comunicaciones, creo que se vio la mejor versión del equipo. Eso no significa que en los partidos anteriores o siguientes no haya jugado bien, pero el crecimiento es innegable. La incorporación de Franco Cirulli como preparador físico le dio un salto de calidad al plantel; los chicos están muy contentos con su trabajo y rendimiento. Además mantener la base, sumando de vuelta a Benjamín Levato cuando terminó su participación en la Liga Argentina con Pergamino Básquet nos dio aún más posibilidades de pelear por el título. Es un trabajo de casi tres años, y ya hay cosas que los chicos las tienen incorporadas; a veces, con una simple mirada, es suficiente. Es el fruto de conocernos en estos casi dos años y medio.

-Argentino acumula una racha de 21 triunfos consecutivos y desde que volviste al club en 2023 solo perdió cinco partidos en torneos locales. Estos números hablan de un equipo consolidado…

-Sí, la verdad que yo no tengo mucho ese registro, aunque es algo para tener en cuenta. En 2023 perdimos tres partidos, y en 2024, uno solo. Este año, únicamente en la primera fecha con Comunicaciones. Esto es 100% mérito de los jugadores, que mantienen su mentalidad fuerte a la hora de competir y tienen ese deseo de ganar. Nosotros, junto con Pedro Bakich (asistente) y Franco Cirulli, estamos para aportar lo que sabemos. La base es la misma desde 2023, con algún que otro refuerzo. Tienen un gran sentido de pertenencia porque el 90% del equipo está en el club desde los 5 o 6 años, ni hablar de los tres Sub 15 que hoy entrenan en Primera. Eso hace que se mantenga el deseo de seguir compitiendo y no relajarse.

-Es importante lo que destacás del sentido de pertenencia de los jugadores, que sienten la camiseta que vienen defendiendo desde muy chiquitos...

-Sí, tal cual. Por ejemplo, hemos traído jugadores como (Franco) Correa, que vive en Rosario y fue refuerzo en el Pre Federal en 2023, y se sienten muy cómodos en este grupo, sienten esa camiseta y la defienden como si hubieran ido al club desde los cinco años. La gente de Argentino es especial en el sentido de que es muy pasional; tenés a los 30 o 40 chicos que alientan los 40 minutos, la gente mayor abajo del aro que grita, y la gente de la tercera edad como la abuela de ‘Valen’ Cichillitti que va a la cancha sin importar el frío o el calor, no porque juegue el nieto, sino porque siempre fue a ver a Argentino. Eso es lo lindo del club.

-Desde tu función de entrenador, ¿cómo hacés para mantener motivado a un plantel que viene ganando y sigue ganando, acercándose a las instancias finales del Apertura?

-Los más grandes ya saben de qué se trata esto. Nos viene bien que la llave de la que saldrá nuestro rival en semifinales, Juventud-Alianza de Colón, se defina en el tercer partido, nos da tiempo para descansar. Hoy no tenemos un plantel tan largo, la rotación es un poco más corta, pero están 100% enchufados. La motivación nace de ellos desde el momento que van a entrenar todos los días, corren y no paran. Creo que no hace falta tanto motivarlos, sino decirles “se viene esto”, y a ellos ya les nace de adentro. Siempre, a principio de año, pautamos los objetivos y este es el tercer año consecutivo que vamos a jugar el Pre Federal. Los tiempos se acortaron, arranca el 10 de agosto. Vuelven equipos muy fuertes como Regatas de San Nicolás, Belgrano que no pudo ascender, y a todos esos equipos de la zona los hacen volver a jugar el Pre Federal. Tenemos que luchar contra ellos.

-¿Cómo planifican la participación en el Pre Federal 2025 y con qué objetivo?

-Ya tenemos pactadas reuniones para armar un grupo de trabajo que esté pendiente de la Primera. La idea es tratar de reforzarnos y estamos viendo la posibilidad de poder contar con Benjamín Levato todo el año. Detrás de él, la idea es traer uno o dos refuerzos de esa talla y competir para ver si podemos ascender. El año pasado estuvimos cerca, el anterior fue para conocer la Liga, y hoy la base del equipo tiene mucha experiencia, así que tenemos la intención de ir por el ascenso y volver a jugar un Federal, donde Argentino compitió hace unos años.

-El año pasado Argentino quedó muy cerca de clasificar a los Play Offs del Pre Federal. Imagino que este equipo tiene sed de revancha...

-Sí, ni hablar. Hoy no tenemos a dos chicos del club Sub 21, Santiago García Cano y Dago Sacoski, que jugaban mucho y ahora están en Rosario por estudio. Lo bueno es que siguen en actividad y el día que decidan volver, las puertas del club siempre van a estar abiertas. Además de ser grandísimos jugadores, son excelentes personas. Para este Pre Federal nuestra idea es reforzarnos con Sub 21, además de jugadores experimentados y de gran nivel como Benjamín (Levato), que no jugó la Liga Argentina de relleno, es un jugador importante que los otros equipos tenían que defender. Además, potencia al resto; he notado que cuando él está, los chicos se sienten más libres para jugar. La idea nuestra es traer otro refuerzo y si podemos dos, pero al menos contar con Benjamín y uno más.

El año pasado estuvimos muy cerca, se nos escapó por una victoria; tendríamos que haberle ganado un partido a Los Indios de Junín que se nos escapa en el final de local, insólito, mala suerte. Y en el partido con Los Indios de visitante, considero que tuvieron una ayuda extra, y se nos va en el suplementario. La última chance fue en Chivilcoy con Colón, y justo en ese partido viajamos con dos jugadores menos en la rotación, y en el último cuarto nos quedamos sin combustible. La verdad es que estoy muy contento porque nadie, me incluyo, pensaba que iban a rendir de esa manera de un año al otro.

-Antes del inicio del Pre Federal está la definición del Torneo Apertura de la APB, la próxima meta del plantel, ¿Cómo analizas la semifinal que se viene?

-Sin duda es nuestro objetivo después del Súper 4. Los tiempos apremian, por eso también ya estamos enfocados en otra competencia. Por lo que pude ver, los dos partidos de Juventud-Alianza de Colón, que es la llave de la que saldrá nuestro rival, el primero fue con una diferencia importante en cancha de Juventud, y el segundo en Colón, arrancó bien Alianza y Juventud nunca lo pudo equiparar, así que ahora en un tercer partido nunca se sabe qué puede llegar a pasar. Así que esperaremos la definición para conocer nuestro próximo rival.