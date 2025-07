¿Lloverá en Pergamino? Se esperan tormentas y leve descenso de temperatura

Para el miércoles, si bien el cielo continuará inestable, comenzará a registrarse un cambio en la dirección del viento, que soplará desde el sur, lo que generará un marcado descenso de temperatura. La máxima se ubicará en torno a los 15 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional confirma que esta semana llegan las precipitaciones a la ciudad. Desde la noche del lunes y especialmente durante el martes, se esperan lluvias intensas como parte del avance de un frente frío. La temperatura máxima alcanzará los 20° y bajará notablemente el miércoles, con una máxima de 15°. Aunque Pergamino no está bajo alerta, buena parte de la provincia sí lo está por tormentas, y no se descartan registros de entre 30 y 50 mm acumulados. Para el resto de la semana: jueves con temperaturas bajas y cielos despejados hacia el finde. Un respiro climático que llega justo a tiempo.