El escenario político local espera las definiciones de Javier Martínez

Aunque el anuncio se presentó como un gesto de unidad frente al kirchnerismo, lo cierto es que los propios dirigentes del PRO admiten que fue un pacto estructural, no territorial. Es decir, no incluyó una bajada precisa sobre cómo actuar en cada municipio. Y eso se nota: en Pergamino todavía no hay ningún anuncio oficial, y el intendente Javier Martínez se mantiene en silencio.