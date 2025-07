Fantino, el pato de la boda: Javier Milei culpo a la edición y Luis Caputo a la IA.

El conductor Alejandro Fantino se convirtió en protagonista inesperado de la discusión política y económica argentina . Todo comenzó con un off the record que le compartió el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo . El objetivo: advertir que los proyectos impulsados por los gobernadores opositores ponían en riesgo el equilibrio fiscal y, con ello, toda la arquitectura del plan libertario.

Fantino, que conduce su programa en la señal Neura, decidió romper el off al aire. Lo hizo con teatralidad, pero sin medias tintas: describió la economía argentina como una “nave espacial con tres reactores” —cuenta corriente, tipo de cambio y superávit fiscal— y alertó que los “kukas” y los gobernadores de “Mandrilandia” buscaban lanzar misiles para desestabilizar el rumbo económico.

La reacción oficial: IA, ediciones y contradicciones

La Casa Rosada no tardó en reaccionar, aunque sin coherencia. Primero fue el propio Caputo quien dejó correr el off. Luego, cuando la intervención de Fantino se viralizó y comenzó a ser utilizada por sectores críticos del oficialismo para denunciar la fragilidad del programa económico, la estrategia cambió.

El presidente Javier Milei, en su estilo característico, dijo que la edición del video era “cat and paste”, confundiendo el término correcto (“cut and paste”) y sembrando dudas sobre la veracidad del contenido. Fantino, por su parte, también intentó bajar el tono y sugirió que su intervención, vista en contexto, no era tan alarmista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1943054250923184188&partner=&hide_thread=false Supongo que esto será IA o armado de alguna manera.

Nada que sorprenda a esta altura…

Va la aclaración: me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya.

Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que… https://t.co/mTK4jF9RUg — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 9, 2025

El verdadero problema: la economía ya entró en déficit

Más allá del fuego cruzado, lo cierto es que el programa económico ya muestra signos de fatiga. En junio, el Gobierno volvió al déficit fiscal y las tensiones sociales y políticas se acumulan. Los gobernadores avanzan con proyectos que desfinancian al Estado nacional, y el superávit —bandera de Milei— empieza a tambalear.

En su afán de disciplinar a la política con un mensaje filtrado, Caputo expuso la debilidad estructural del plan oficial. Y al elegir a Fantino como vocero, terminó transformando al periodista en el “pato de la boda” de una interna que apenas empieza.

La reacción de Alejandro Fantino

Alejandro Fantino, publicó en la red X que el problema es que no se ve el contexto o el video completo. "Este es el video completo de mi editorial de hoy, hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual. Lo que dije hoy es todo lo contrario, a lo que el video editado muestra. Tómense el tiempo de ver el video completo. También les dejo el link del programa de hoy completo"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fantinofantino/status/1943071024226173119&partner=&hide_thread=false Este es el video completo de mi editorial de hoy, hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual.

Lo que dije hoy es todo lo contrario, a lo que el video editado muestra.

Tómense el tiempo de ver el video completo.

También les dejo el link del programa… pic.twitter.com/XOeyyI2mg2 — Alejandro Fantino (@fantinofantino) July 9, 2025