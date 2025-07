Daniel Hadad, de Infobae, se llevó el primer Premio Martín Fierro de Oro para los Portales Web

Además, Hadad remarcó: “Esto no se hace sin un grupo de profesionales. Esto puede tener mi nombre hoy, es circunstancial, si yo no estuviera lo podría hacer cualquiera de ellos. En los disensos que tenemos internos y discutimos y cambiamos ideas, creemos que el disenso es clave. Porque estoy seguro de los que estamos acá, aun en los temas complejos, seguro si nos sentamos encontramos puntos de encuentro. No creo que el periodismo esté en un proceso de extinción como escuché por ahí. Esta en un proceso de renovación de nuevas tecnologías y va a salir mucho más favorecido. Creo que hay mucho para hacer, mucho para aprender. Pero el periodismo que sorprenda, que emocione, que nos haga pensar, siempre va a ser necesario. Por último, una vez escuché decir a un obispo que la duda es mucho mejor que la certeza. Los periodistas tenemos que tener dudas, porque la certeza muchas veces lleva al fanatismo y el periodismo se puede permitir cualquier cosa, lo que no se puede permitir es el fanatismo”.