Milagro en Zárate: una beba de 15 días fue reanimada por agentes del COZ tras entrar en paro

El rápido accionar de los efectivos del Centro de Operaciones de Zárate salvó la vida de una recién nacida que no presentaba signos vitales. La menor fue trasladada al hospital y se encuentra fuera de peligro. Milagrosamente, a pocas cuadras del nosocomio, la beba empezó a reaccionar

La niña, hija de la familia Burgos, no respondió a los estímulos, por lo que sus padres decidieron no esperar la ambulancia y trasladarla en su vehículo particular hacia el hospital Virgen del Carmen. En plena desesperación, al llegar a la intersección de Lavalle y Laprida, interceptaron al móvil 25 del COZ, tripulado por los agentes Fleitas y Veiga.