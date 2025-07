Advertencia del Indec: se hacen pasar por encuestadores y estafan a través de Whatsapp

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Cada vez son más frecuentes los intentos de fraude por WhatsApp, y ahora los ciberdelincuentes se hacen pasar por encuestadores del INDEC para obtener datos personales. Se presentan como parte de la Encuesta Permanente de Hogares, pero el organismo ya aclaró que esta encuesta se realiza solo de manera presencial, nunca por mensajería. Si alguien te contacta por WhatsApp en nombre del INDEC: es falso. Además, el INDEC recordó que sus encuestadores: Deben mostrar credencial con DNI No piden datos biométricos ni fotos Pertenecen a la misma provincia del domicilio También circula otra estafa donde piden códigos de verificación para apropiarse de tu cuenta de WhatsApp. Si recibís un código sin haberlo solicitado, no lo compartas con nadie. Podrías estar frente a un intento de robo de identidad. Ante cualquier duda, consultá siempre fuentes oficiales y verificá la identidad de quien te contacta. Nota completa en www.laopinionline.ar #Ciberseguridad #WhatsApp #EstafasDigitales #INDEC #EncuestaFalsa #SeguridadOnline #DatosPersonales #CuidadoConLasEstafas #Pergamino #NoticiasLocales #LaOpiniónPergamino #PrevenciónDigital #FraudeDigital"

