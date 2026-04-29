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    • Volantes anónimos en Ramallo apuntan contra supuestos "ñoquis" vinculados a Poletti

    Los folletos aparecieron en la vía pública con acusaciones hacia militantes y trabajadores de salud de Ramallo. Mencionan nombres, cargos y supuestos ingresos.

    29 de abril de 2026 - 10:21
    Vecinos de la ciudad de Ramallo encontraron en la mañana de ayer una importante cantidad de volantes anónimos distribuidos en la vía pública con críticas dirigidas a la militancia del intendente Mauro Poletti y a trabajadores vinculados al sistema de salud bonaerense.&nbsp;

    Vecinos de la ciudad de Ramallo encontraron en la mañana de ayer una importante cantidad de volantes anónimos distribuidos en la vía pública con críticas dirigidas a la militancia del intendente Mauro Poletti y a trabajadores vinculados al sistema de salud bonaerense. 

    laopinionsannicolas

    Ramallo amaneció con una escena inusual: volantes anónimos distribuidos en distintos puntos de la ciudad que contienen críticas dirigidas a militantes vinculados al intendente Mauro Poletti y a trabajadores del sistema de salud bonaerense, generando sorpresa y repercusiones en el ámbito político local.

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    Volantes anónimos con acusaciones y nombres propios

    Vecinos de la ciudad encontraron en la vía pública una importante cantidad de folletos que incluyen consignas bajo el título “Nuevos ñoquis de Poletti que cobran del Ministerio de Salud de Kicillof”. En ellos se mencionan a Leandro Del Pozo, Marcelo Fava y Jenifer Galván, junto a imágenes y cifras sobre supuestos ingresos mensuales que oscilarían entre uno y dos millones de pesos.

    Vínculos con la pandemia y el sistema de salud

    Según trascendió, las personas mencionadas habrían participado durante la pandemia de COVID-19 en la organización del vacunatorio local, desempeñándose en roles de coordinación y tareas administrativas. En ese período, habrían estado vinculadas a la organización política La Cámpora y colaborado en la gestión de becas para trabajos operativos.

    Tras la etapa sanitaria, algunos de ellos habrían continuado desarrollándose en ámbitos relacionados con el Ministerio de Salud bonaerense. En ese contexto, se menciona que Del Pozo cumpliría funciones como coordinador de salud comunitaria, Fava trabajaría en la Región Sanitaria IV y Galván estaría vinculada al Instituto de Previsión Social (IPS).

    Contexto político y territorial

    En paralelo, también surgieron versiones sobre movimientos internos dentro del espacio político. De acuerdo a esos relatos, los mencionados habrían formado parte de distintos sectores de La Cámpora antes de alinearse con el intendente Mauro Poletti, donde actualmente desarrollarían tareas en el ámbito municipal.

    Entre las actividades que se les atribuyen, se destacan intervenciones periódicas en espacios públicos, con la instalación de puestos sanitarios en plazas para brindar controles básicos de salud, como medición de presión arterial y registro de signos vitales. Por el momento, no hubo pronunciamientos oficiales sobre la aparición de los volantes ni sobre su contenido.

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