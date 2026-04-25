sábado 25 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo refuerza el Hospital Gomendio con más medicamentos e insumos clave

    Incorporan insumos esenciales y amplió el stock de medicamentos en el hospital de Ramallo para mejorar la atención y responder a la creciente demanda.

    25 de abril de 2026 - 15:11
    El sistema de salud de Ramallo suma recursos con una nueva inversión destinada a fortalecer el funcionamiento del Hospital José María Gomendio, en el marco de acciones orientadas a mejorar la atención sanitaria local.

    El sistema de salud de Ramallo suma recursos con una nueva inversión destinada a fortalecer el funcionamiento del Hospital José María Gomendio, en el marco de acciones orientadas a mejorar la atención sanitaria local.

    Google Maps

    El sistema de salud de Ramallo avanza en el fortalecimiento de sus servicios con una nueva inversión destinada al Hospital José María Gomendio. La iniciativa busca optimizar la atención sanitaria mediante la incorporación de insumos y medicamentos fundamentales para sostener la demanda diaria y garantizar prestaciones de calidad.

    Lee además
    El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, junto al municipio de Ramallo, abrió la inscripción para la Ronda de Negocios Ramallo 2026, un encuentro orientado a potenciar vínculos comerciales y fortalecer el entramado productivo local.

    Ramallo lanza una ronda de negocios clave para impulsar empresas y emprendedores
    La concejal Cecilia Giammaria cuestionó la gestión del intendente Mauro Poletti en Ramallo y denunció problemas en calles, limpieza urbana y servicios públicos.

    "No hay excusas": dura crítica en Ramallo de la concejal Cecilia Giammaria a la gestión de Mauro Poletti

    Refuerzo del stock de medicamentos en el Hospital Gomendio

    En el marco de una política orientada a mejorar la calidad del sistema sanitario local, el municipio de Ramallo llevó adelante una nueva inversión destinada a reforzar el stock de medicamentos del Hospital José María Gomendio. Esta acción se suma a las compras mensuales habituales, con el objetivo de garantizar la provisión continua de tratamientos para los pacientes.

    Desde el área de salud destacaron que la disponibilidad de medicamentos es un factor clave para asegurar una atención eficiente, especialmente en un contexto donde la demanda del sistema público continúa en aumento. El refuerzo del stock permite anticiparse a posibles faltantes y sostener la respuesta ante emergencias.

    Incorporación de insumos hospitalarios esenciales

    Además de los medicamentos, la inversión incluyó la adquisición de una amplia variedad de insumos hospitalarios indispensables para el funcionamiento cotidiano del hospital. Entre los elementos incorporados se encuentran suero, jeringas, agujas, guantes descartables, gasas y algodón.

    Estos materiales resultan fundamentales para el trabajo diario del personal médico y de enfermería, ya que son utilizados tanto en prácticas básicas como en procedimientos de mayor complejidad. La reposición constante de estos insumos permite garantizar condiciones adecuadas de atención y reducir riesgos en la atención de los pacientes.

    Mejora en la atención sanitaria y respuesta a la demanda

    El refuerzo también alcanzó a insumos básicos como alcohol, agua oxigenada, sondas, máscaras y tubuladuras, elementos clave para intervenciones en guardia y distintos procedimientos clínicos. Esta ampliación del stock busca sostener la operatividad del hospital en todos sus sectores.

    Desde el municipio remarcaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de salud local. El objetivo central es garantizar una atención segura, eficiente y de calidad para todos los vecinos, asegurando que el hospital cuente con los recursos necesarios para responder ante la creciente demanda sanitaria.

    En este sentido, la inversión no solo apunta a resolver necesidades inmediatas, sino también a consolidar un esquema de funcionamiento que permita al Hospital Gomendio continuar brindando un servicio esencial para la comunidad de Ramallo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo lanza una ronda de negocios clave para impulsar empresas y emprendedores

    "No hay excusas": dura crítica en Ramallo de la concejal Cecilia Giammaria a la gestión de Mauro Poletti

    Ramallo: fuerte cruce en el Concejo Deliberante por obras y reclamos en las localidades

    Vacunas antigripales en Ramallo: llegaron 440 dosis, pero solo 40 son para mayores

    Ramallo: Suspenden por tres meses el Programa MESA y afecta a más de 5.600 módulos

    Ramallo: denuncian abandono en Pérez Millán tras rechazar obras clave

    Ramallo: Allanamientos por amenazas en escuelas peritan celulares y buscan a los autores

    Fútbol por la inclusión en Villa Ramallo: emotiva jornada en el Mundialito Senior

    San Pedro impulsa más pasantías y busca sumar empresas para estudiantes secundarios

    San Pedro: Impulsan la creación de una Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    A través de un proyecto de ordenanza presentado ante el Honorable Concejo Deliberante, los concejales Martin Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández propusieron la creación de la Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental.

    San Pedro: Impulsan la creación de una Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En el marco del Mundialito Senior “Roberto Claverol”, se vivió una jornada única de Fútbol por la Inclusión.

    Fútbol por la inclusión en Villa Ramallo: emotiva jornada en el Mundialito Senior
    En un nuevo paso para fortalecer el vínculo entre la educación y el mundo laboral, se llevó a cabo una reunión de trabajo orientada a ampliar el sistema de pasantías para estudiantes del último año de escuelas secundarias en San Pedro.

    San Pedro impulsa más pasantías y busca sumar empresas para estudiantes secundarios

    El sistema de salud de Ramallo suma recursos con una nueva inversión destinada a fortalecer el funcionamiento del Hospital José María Gomendio, en el marco de acciones orientadas a mejorar la atención sanitaria local.

    Ramallo refuerza el Hospital Gomendio con más medicamentos e insumos clave

    Paola Suárez y Julia Riera: la capitana y la jugadora pergaminense lideraron a Argentina a los Playoffs.

    Paola Suárez: "Julia Riera tiene un nivel para estar mucho más arriba"

    Fue detenido tras una investigación por amenazas y mensajes intimidatorios reiterados contra Luis Ventura. Quedó imputado por coacción agravada.

    Detuvieron a un joven en San Nicolás por amenazas de muerte contra Luis Ventura