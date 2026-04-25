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    • Ramallo lanza una ronda de negocios clave para impulsar empresas y emprendedores

    El encuentro será en Ramallo y reunirá a empresas, cooperativas y emprendedores para generar vínculos comerciales y nuevas oportunidades de crecimiento.

    25 de abril de 2026 - 10:00
    El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, junto al municipio de Ramallo, abrió la inscripción para la Ronda de Negocios Ramallo 2026, un encuentro orientado a potenciar vínculos comerciales y fortalecer el entramado productivo local.

    El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, junto al municipio de Ramallo, abrió la inscripción para la Ronda de Negocios Ramallo 2026, un encuentro orientado a potenciar vínculos comerciales y fortalecer el entramado productivo local.

    Ramallo Ciudad

    El municipio de Ramallo, junto al Ministerio de Producción bonaerense, lanzó una nueva convocatoria a una ronda de negocios que se realizará en mayo con el objetivo de fortalecer la actividad económica local. La propuesta apunta a generar contactos estratégicos y fomentar acuerdos entre distintos actores del sector productivo.

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    La Ronda de Negocios Ramallo 2026 se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo desde las 9 en el Hotel Camberland Resort & Spa. La iniciativa está dirigida a empresas de los sectores industrial, agropecuario y comercial, además de cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados a la producción.

    Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros permite dinamizar la economía regional al reunir en un mismo espacio a potenciales clientes, proveedores e inversores. Se espera una importante participación de actores productivos de toda la zona norte bonaerense.

    Cómo funciona la ronda de negocios y qué beneficios ofrece

    El principal objetivo de la jornada es generar un ámbito de intercambio que facilite la concreción de acuerdos comerciales. Para ello, se organizarán reuniones previamente coordinadas entre los participantes, quienes podrán presentar sus productos y servicios de manera directa.

    Este formato, cada vez más utilizado en el ámbito productivo, permite optimizar tiempos y aumentar las posibilidades de generar vínculos concretos. Además, promueve la articulación entre distintos sectores, favoreciendo la innovación y el crecimiento conjunto.

    Inscripción abierta y participación gratuita

    La inscripción para participar de la ronda de negocios ya se encuentra habilitada a través del portal oficial de la Provincia de Buenos Aires. Los interesados deberán completar el registro, validar sus datos y luego anotarse específicamente en la actividad local.

    El plazo estará abierto hasta el 6 de mayo. Una vez finalizada la etapa de inscripción, cada participante podrá seleccionar con qué empresas desea reunirse, lo que permitirá organizar una agenda personalizada.

    La participación es gratuita y desde el municipio remarcaron la importancia de aprovechar este tipo de herramientas para fortalecer el entramado productivo y potenciar el desarrollo económico regional.

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