Estudiantes de San Nicolás debaten sobre violencia escolar y redes sociales en jornada colectiva

Este jueves 30 de abril por la mañana, alumnos de distintas escuelas secundarias de la ciudad llevarán adelante un espacio de intercambio para reflexionar sobre la convivencia y el impacto de las redes sociales en situaciones de conflicto.

Este jueves 30 de abril por la mañana, estudiantes de diversas escuelas secundarias de la ciudad de San Nicolás protagonizarán una jornada de reflexión centrada en la violencia escolar y el uso de redes sociales, con el objetivo de promover una convivencia más saludable dentro y fuera de las instituciones educativas.

Citan a indagatoria a empresaria de San Nicolás por presunta corrupción en la ANDIS

La actividad comenzará a las 8:30 en la Escuela de Educación Secundaria N° 19, ubicada en la intersección de Cochabamba y Almafuerte. La propuesta reúne a centros de estudiantes de distintas instituciones y surge como una iniciativa generada por los propios , con el acompañamiento de equipos docentes.

En esta oportunidad, participan también las comunidades educativas de la EES N° 21, EES N° 16 y EES N° 13, consolidando un trabajo articulado entre cuatro escuelas de la ciudad. La jornada busca fortalecer el protagonismo juvenil en la construcción de espacios escolares más respetuosos.

Bajo la consigna “El reto lo hacemos nosotros”, el encuentro pondrá el foco en el rol de quienes observan o difunden hechos de violencia, especialmente en entornos digitales. Se analizará cómo circulan los videos de peleas o situaciones conflictivas en redes sociales y qué consecuencias puede tener su viralización.

La propuesta invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva, entendiendo que compartir contenidos también implica involucrarse en los hechos, muchas veces amplificando situaciones de exposición o daño hacia otros.

Construir acuerdos desde la convivencia

Durante la jornada, los estudiantes trabajarán activamente sobre tres ejes centrales: el respeto, la empatía y el cuidado. A partir de estos valores, se espera generar acuerdos concretos que puedan trasladarse a la vida cotidiana dentro de cada institución educativa.

Desde la organización destacaron que el objetivo es brindar herramientas para prevenir situaciones de violencia y desalentar la difusión de contenidos que vulneren la integridad de otros. La apuesta está en construir soluciones colectivas desde la mirada y el compromiso de los propios jóvenes.