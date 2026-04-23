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    • Ramallo: fuerte cruce en el Concejo Deliberante por obras y reclamos en las localidades

    La oposición cuestionó al oficialismo por rechazar proyectos vinculados a servicios básicos y denunció falta de respuestas a demandas vecinales en Ramallo.

    23 de abril de 2026 - 18:14
    La última sesión del Concejo Deliberante de Ramallo volvió a dejar al descubierto una creciente tensión política, con eje en la falta de obras básicas en las localidades.

    La última sesión del Concejo Deliberante de Ramallo volvió a dejar al descubierto una creciente tensión política, con eje en la falta de obras básicas en las localidades.

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    La última sesión del Concejo Deliberante de Ramallo volvió a evidenciar una creciente tensión política, marcada por el debate sobre la falta de obras en las localidades. El concejal Agustín Bellochio lanzó duras críticas al oficialismo tras el rechazo de iniciativas que apuntaban a resolver reclamos concretos de los vecinos.

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    Rechazo de proyectos y críticas a la gestión

    El conflicto se desató luego de que el oficialismo desestimara varias minutas de comunicación impulsadas por la oposición, que solicitaban trabajos de bacheo, mejoras en iluminación y obras en accesos escolares. Para Bellochio, esta decisión refleja no solo diferencias políticas, sino también una falta de compromiso con problemáticas básicas.

    “La sesión te deja enojado, porque sentimos que no se quieren hacer responsables del cargo que tienen”, expresó el edil, quien remarcó que los pedidos surgían directamente de las demandas vecinales. “Son cosas básicas. El bacheo debería ser cotidiano, pero hace más de un año que no se tapan los pozos”, agregó.

    Pérez Millán en el centro de los reclamos

    Uno de los focos principales de las críticas fue la situación de Pérez Millán, que el concejal describió como “totalmente abandonada”. Según detalló, existen calles en mal estado, luminarias fuera de servicio y una marcada ausencia de obras públicas.

    “Los chicos tienen que ir a la escuela por calles de barro cuando llueve. Estamos hablando de cosas básicas que no pueden esperar”, sostuvo Bellochio, al advertir que la situación impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos. Además, cuestionó que la gestión municipal priorice disputas políticas por sobre la resolución de los problemas locales.

    Respuesta oficial y continuidad del conflicto

    Desde el oficialismo, la concejal Romina Rossi aseguró que los proyectos rechazados ya forman parte de la planificación del Ejecutivo municipal. Explicó que existe un plan de recambio de luminarias, un programa de bacheo en marcha y obras previstas bajo un cronograma del área de Obras Públicas.

    Sin embargo, estas explicaciones no lograron desactivar el malestar opositor ni los cuestionamientos sobre la efectividad de la gestión. En ese contexto, Bellochio reafirmó que continuará impulsando iniciativas para canalizar los reclamos vecinales: “No me importa de qué espacio venga la solución, pero en obras no puede haber grieta. Voy a seguir peleando por los vecinos”.

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