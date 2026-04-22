Vacunas antigripales en Ramallo: llegaron 440 dosis, pero solo 40 son para mayores

Un total de 440 dosis arribó al partido de Ramallo y permitió aliviar parcialmente la demanda, aunque solo 40 están destinadas a mayores de 65 años, el grupo de mayor riesgo frente a enfermedades respiratorias.

El arribo de una nueva partida de vacunas antigripales a la ciudad de Ramallo trajo un alivio parcial al sistema sanitario, aunque también dejó en evidencia un problema crítico: la falta de dosis destinadas a adultos mayores. De las 440 vacunas recibidas, apenas 40 fueron asignadas a personas mayores de 65 años.

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El reparto de las dosis responde a los lineamientos sanitarios vigentes, priorizando también a personas de entre 3 y 65 años con factores de riesgo y al personal de salud. Sin embargo, en la práctica, la cantidad disponible resulta insuficiente frente a la alta demanda registrada en la comunidad.

Desde el municipio advirtieron que la situación genera preocupación, especialmente ante la proximidad de los meses con mayor circulación de enfermedades respiratorias. En ese contexto, confirmaron que continuarán realizando gestiones ante autoridades provinciales y nacionales para incrementar el envío de vacunas.

El director adjunto del Hospital José María Gomendio, Martín Gil Miranda, explicó que el panorama es complejo debido a la limitada cantidad de dosis disponibles para el grupo más vulnerable.

“Las 40 dosis para mayores prácticamente no alcanzan. Con la cantidad de personas que se acercaron esta mañana, ya están casi agotadas”, aseguró el profesional, marcando la rapidez con la que se aplicaron las vacunas.

Falta de cobertura del PAMI y demoras en la distribución

Otro de los factores que agrava la situación es que el PAMI no está aplicando la vacuna antigripal a sus afiliados, lo que incrementa la presión sobre el sistema público. Esta situación provoca una mayor concurrencia en los centros de salud municipales.

Además, desde el hospital señalaron que no existe una distribución regular de dosis por parte del Estado nacional. Según detallaron, las vacunas recibidas corresponden a remanentes gestionados tras reiterados reclamos, lo que evidencia la falta de un esquema sostenido de provisión.