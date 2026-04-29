Baradero: Santa Coloma celebra la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita con entrada libre

El próximo 1° de mayo, la localidad de Santa Coloma, en el partido de Baradero, será escenario de la 19° edición de la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita, un evento que año tras año reúne a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la gastronomía y la cultura popular. Zona Norte Hoy El próximo 1° de mayo, la localidad de Santa Coloma, en el partido de Baradero, será escenario de la 19° edición de la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita, un evento que año tras año reúne a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la gastronomía y la cultura popular. Zona Norte Hoy El próximo 1° de mayo, la localidad de Santa Coloma, en el partido de Baradero, será escenario de la 19° edición de la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita, un evento que año tras año reúne a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la gastronomía y la cultura popular. Zona Norte Hoy

La localidad de Santa Coloma, en el partido de Baradero, se prepara para recibir el próximo 1° de mayo una nueva edición de la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita, una propuesta que combina tradición, sabores regionales y espectáculos para disfrutar en comunidad.

Una fiesta que resalta la tradición gastronómica Como cada año, el evento tendrá como grandes protagonistas al clásico mondongo y las tradicionales tortas fritas, dos emblemas de la cocina popular que convocan a cientos de visitantes. Además, habrá food trucks con propuestas variadas y un paseo de artesanos que sumará identidad local.

Actividades para toda la familia durante toda la jornada La jornada comenzará a las 9:30 en la estación de trenes de Santa Coloma, ubicada sobre la Ruta Provincial 41. También se desarrollará el tradicional encuentro de autos y motos, una de las atracciones más esperadas por el público de toda la región.

Música en vivo y acceso gratuito para el público Durante todo el día se presentarán artistas locales y regionales con shows en vivo que aportarán música y danza al evento. Desde la organización destacaron que la entrada será libre y gratuita, e invitaron a los asistentes a llevar reposera para mayor comodidad.

Con una propuesta que combina cultura, gastronomía y entretenimiento, Santa Coloma vuelve a posicionarse como uno de los destinos más convocantes del calendario turístico bonaerense.

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