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    El Museo Batallas de Cepeda cambia horario y propone un paseo histórico en Mariano Benítez

    El fin de semana el Museo Batallas de Cepeda abrirá de 14:30 a 17:30 con entrada gratuita, invitando a combinar historia, naturaleza y recorridos por el pueblo.

    29 de abril de 2026 - 11:56
    El Museo Batallas de Cepeda, ubicado en Mariano Benítez, ofrece un recorrido por momentos clave de la historia argentina.

    El Museo Batallas de Cepeda, ubicado en Mariano Benítez, ofrece un recorrido por momentos clave de la historia argentina.

    PRENSA

    Este fin de semana, el Museo Batallas de Cepeda, ubicado en el pueblo de Mariano Benítez, presenta su horario de invierno, adaptándose a los planes de las familias y amantes de la historia, que van a encontrar allí un relato del pasado de Pergamino y de la Nación Argentina.

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    Así este sábado y domingo el Museo abrirá sus puertas de 14:30 a 17:30 (el mismo horario está vigente durante los días feriados), la visita es gratuita y puede combinarse con un hermoso paseo por el pueblo.

    De esta manera el plan incluye historia, naturaleza y el paseo por una localidad histórica que posee un trazado muy particular. También podrán recorrer la localidad de Mariano Benítez y visitar algunas de sus instituciones y sitios de interés: panadería “La Vencedora”, Vivero y Mini Selva “Doña Juli”, el Club Social, la plaza y la Capilla “Nuestra Señora del Carmen” la estación de trenes, etcétera. También se ha puesto en valor el sitio histórico a orillas del Arroyo Cepeda, donde se encuentra un monolito alusivo a las Batallas y un espacio de descanso con parrillas y mesas para los visitantes.

    El Museo Batallas de Cepeda y tres unidades temáticas

    El Museo fue inaugurado el 28 de marzo de 2015. Funciona en el edificio del antiguo Almacén de Ramos Generales de Villanueva Hermanos donado por la familia al municipio. Incluye un espacio para exposiciones temporarias y auditorio, una biblioteca, archivo y una tienda. En su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: Las Batallas de Cepeda (1820 y 1859), la historia del pueblo y la Casa Villanueva.

    En el año 2018 se incorporaron al Museo documentos originales de algunos de los protagonistas de la historia argentina y objetos de toda índole pertenecientes a una valiosa compilación que tenía Roberto Magnasco en su colección privada en la localidad de Canals (Córdoba).

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