San Pedro: Operativos de empleo y producción llegan a barrios y localidades

Continúan los operativos territoriales de empleo y producción en barrios y localidades.

Los operativos territoriales impulsados por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Pedro continúan desplegándose en distintos puntos del distrito, con el objetivo de acercar herramientas concretas de empleo y producción a los vecinos sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera.

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Durante las jornadas realizadas en las localidades de Gobernador Castro y Río Tala, los vecinos recibieron asesoramiento personalizado para la confección y actualización del currículum vitae, una herramienta fundamental para mejorar las oportunidades de inserción laboral.

El equipo de la Oficina de Empleo brindó acompañamiento directo, resolviendo dudas y orientando a quienes se encuentran en búsqueda activa de trabajo.

Además, se ofreció información detallada sobre las líneas de financiamiento vigentes destinadas a emprendedores locales, así como también el calendario de capacitaciones previstas para los próximos meses.

Estas propuestas apuntan a fortalecer el desarrollo productivo y fomentar la formación profesional en distintos rubros, generando más oportunidades en el ámbito local.

Descentralización y continuidad en el territorio

Desde el área de Desarrollo Económico destacaron que estos operativos permiten descentralizar la atención municipal, facilitando el acceso a programas clave sin que los vecinos deban trasladarse largas distancias.

El cronograma continuará en los próximos días en distintos barrios de San Pedro y en otras localidades rurales, con la meta de consolidar el vínculo entre el municipio y los sectores productivos de toda la región.