Ramallo realizó la cuarta edición de la Maratón Azul por la inclusión en la costa

El Parador Municipal fue sede de una nueva jornada de la Maratón Azul por la inclusión, actividad organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Ramallo.

La ciudad de Ramallo vivió una nueva jornada de compromiso social con la cuarta edición de la Maratón Azul por la inclusión, realizada en el Parador Municipal. La actividad convocó a vecinos de distintas edades que participaron en circuitos recreativos y competitivos, en el marco del mes de concientización sobre el autismo.

El CPA de Ramallo alerta por cambios en la Ley de Salud Mental y advierte sobre retrocesos

La propuesta, impulsada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Ramallo, volvió a consolidarse como una de las iniciativas sociales más relevantes del calendario local. Con un total de 140 inscriptos, los participantes pudieron elegir entre dos distancias: una prueba principal de 5 kilómetros y otra integradora de 1,5 kilómetros.

El escenario elegido fue el Parador Municipal, en la zona costera, un espacio que permitió combinar actividad física, recreación y un entorno natural que acompañó el desarrollo de la jornada. Familias completas, grupos de amigos y corredores aficionados se sumaron a esta iniciativa que trasciende lo deportivo.

La Maratón Azul se desarrolló en el marco del mes de concientización sobre el autismo, una fecha clave para promover la empatía, la comprensión y la inclusión de las personas dentro del espectro autista. Desde la organización destacaron que este tipo de actividades son fundamentales para generar espacios de encuentro y reflexión dentro de la comunidad.

El evento no solo tuvo un carácter deportivo, sino también educativo y social. A lo largo de la jornada se reforzó el mensaje de acompañamiento a las familias y se promovió la importancia de construir una sociedad más inclusiva, donde las diferencias sean comprendidas y respetadas.

Participación y compromiso de la comunidad local

Uno de los aspectos más destacados de esta cuarta edición fue la participación sostenida de los vecinos, que año tras año acompañan la propuesta. Desde el municipio remarcaron que el crecimiento de la convocatoria refleja un mayor nivel de conciencia social y compromiso comunitario.

Al finalizar la jornada, las autoridades locales agradecieron a cada uno de los participantes y colaboradores que hicieron posible el evento. Además, subrayaron la importancia de seguir impulsando políticas públicas y actividades que promuevan la integración social a través del deporte.

Con esta nueva edición, Ramallo reafirma su apuesta por generar espacios inclusivos y de visibilización, donde el deporte se convierte en una herramienta clave para fortalecer los lazos sociales y avanzar hacia una comunidad más equitativa.