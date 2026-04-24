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    • "No hay excusas": dura crítica en Ramallo de la concejal Cecilia Giammaria a la gestión de Mauro Poletti

    La concejal de Hechos cuestionó el estado de Ramallo y apuntó contra la gestión de Mauro Poletti por falta de respuestas.

    24 de abril de 2026 - 09:05
    La concejal Cecilia Giammaria cuestionó la gestión del intendente Mauro Poletti en Ramallo y denunció problemas en calles, limpieza urbana y servicios públicos.

    La concejal Cecilia Giammaria cuestionó la gestión del intendente Mauro Poletti en Ramallo y denunció problemas en calles, limpieza urbana y servicios públicos.

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    La concejal Cecilia Giammaria, del espacio Hechos, volvió a cuestionar con dureza la gestión del intendente de la ciudad de Ramallo, Mauro Poletti, al señalar el deterioro de calles, limpieza urbana y servicios públicos. A través de redes sociales, la edil expuso reclamos vecinales y pidió respuestas concretas del Ejecutivo municipal.

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    En sus publicaciones, Giammaria mostró distintos puntos de la ciudad donde, según denunció, se observa un marcado deterioro urbano. Calles en mal estado, falta de mantenimiento vial y espacios públicos descuidados fueron parte de los señalamientos que difundió en redes sociales.

    La concejal aseguró que estos problemas son reiterados y forman parte de las preocupaciones que los vecinos trasladan de manera constante, sin obtener soluciones concretas por parte del Municipio.

    Limpieza urbana y servicios públicos bajo la lupa

    Otro de los ejes de las críticas estuvo centrado en la limpieza urbana y el funcionamiento de los servicios públicos. Giammaria sostuvo que existe un escenario de abandono en distintos sectores del distrito y remarcó la necesidad de mejorar la prestación municipal.

    En ese sentido, instó a los vecinos a utilizar los canales oficiales de reclamo, aunque también cuestionó la falta de respuestas efectivas ante las denuncias realizadas.

    Tensión política y cruces entre oficialismo y oposición

    Las declaraciones se enmarcan en un clima de creciente tensión política en Ramallo, donde la oposición viene planteando cuestionamientos sobre la gestión municipal. Desde distintos espacios se reiteran críticas por la falta de obras y demoras en intervenciones básicas.

    En paralelo, desde el oficialismo aseguran que existe planificación en marcha para atender los reclamos, aunque las críticas opositoras continúan en aumento y ganan visibilidad en el debate público local.

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