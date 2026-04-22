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    • Ramallo: Suspenden por tres meses el Programa MESA y afecta a más de 5.600 módulos

    En Ramallo la interrupción comenzará en mayo por falta de financiamiento y golpea la asistencia alimentaria en miles de hogares. El SAE seguirá funcionando con normalidad.

    22 de abril de 2026 - 10:29
    Suspenden por tres meses el Programa MESA en la provincia y afecta a más de 5.600 módulos en Ramallo.

    Suspenden por tres meses el Programa MESA en la provincia y afecta a más de 5.600 módulos en Ramallo.

    Infocielo

    El Programa MESA será suspendido durante tres meses en la provincia de Buenos Aires a partir de mayo, en una decisión que impacta de forma directa en la asistencia alimentaria de miles de familias. En Ramallo, la medida alcanza a 5.613 módulos mensuales que dejarán de entregarse en ese período.

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    Programa MESA en Ramallo: impacto directo en miles de familias

    El Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) fue implementado en abril de 2022 como respuesta a la emergencia alimentaria generada durante la pandemia. En articulación con el Servicio Alimentario Escolar (SAE), la iniciativa buscó complementar la asistencia destinada a estudiantes de escuelas públicas ante la suspensión de la presencialidad.

    Con el paso del tiempo, el programa se consolidó como un refuerzo clave para sectores vulnerables. Cada módulo incluye productos esenciales como aceite, harina, arroz, fideos, lentejas, arvejas, leche en polvo, tomate, atún y levadura, lo que representa un alivio significativo para la economía de los hogares.

    Falta de financiamiento y deuda nacional: las causas de la suspensión

    La interrupción fue confirmada por el director de Políticas Educativas del municipio, Marcos Haedo, quien explicó que la decisión responde a problemas de financiamiento. Según detalló, la medida está vinculada a deudas que el Estado nacional mantiene con la provincia en programas alimentarios.

    “Nos comunicaron que por tres meses se suspende la entrega. Es un programa que se inició en un contexto extraordinario, pero que hoy no se puede sostener debido a los recortes”, sostuvo el funcionario. Además, remarcó que el módulo se financia exclusivamente con recursos provinciales, lo que dificulta su continuidad sin el respaldo correspondiente.

    El Servicio Alimentario Escolar seguirá activo en la provincia

    Pese al escenario complejo, desde el municipio llevaron tranquilidad respecto al funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar. El programa continuará con normalidad en las escuelas, garantizando desayuno, almuerzo y merienda para los estudiantes.

    En paralelo, el Ejecutivo local implementa medidas para mitigar el impacto social, como el programa “Acompañado”, orientado a asistir a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, reconocen que resulta difícil suplir la magnitud del Programa MESA.

    “Estamos hablando de miles de módulos que llegaban mensualmente a las escuelas. Es una estructura muy grande, que excede la capacidad de respuesta municipal”, concluyó Haedo.

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