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    • Ramallo: denuncian abandono en Pérez Millán tras rechazar obras clave

    En Ramallo el oficialismo desestimó iniciativas por luminarias y mantenimiento vial. La oposición denunció falta de respuestas y demoras en obras urgentes.

    20 de abril de 2026 - 21:03
    La última sesión del Concejo Deliberante de Ramallo dejó al descubierto una postal preocupante: reclamos concretos de vecinos de Pérez Millán desestimados por el bloque oficialista, en medio de una creciente demanda por mejoras en infraestructura básica.

    La última sesión del Concejo Deliberante de Ramallo dejó al descubierto una postal preocupante: reclamos concretos de vecinos de Pérez Millán desestimados por el bloque oficialista, en medio de una creciente demanda por mejoras en infraestructura básica.

    El Norte

    La última sesión del Concejo Deliberante de Ramallo volvió a encender la polémica por la situación de Pérez Millán, donde reclamos vecinales vinculados a infraestructura básica fueron rechazados por el oficialismo, generando cuestionamientos de la oposición y profundizando el malestar en la comunidad.

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    Rechazo a proyectos por luminarias y calles

    Dos de los proyectos descartados apuntaban a problemáticas cotidianas: la falta de luminarias en sectores céntricos y la necesidad de un plan integral de mantenimiento de la red vial urbana. Ambas iniciativas buscaban visibilizar demandas de los vecinos y obtener respuestas del Departamento Ejecutivo, pero no lograron avanzar en el recinto.

    Desde la oposición remarcaron que se trata de reclamos sostenidos en el tiempo, que afectan la calidad de vida y la seguridad de los habitantes de la localidad. La falta de tratamiento, sostienen, evidencia la ausencia de una política estructural en materia de obras públicas.

    Acceso a la escuela técnica, sin solución

    Otro de los puntos críticos es el estado del acceso a la Escuela Técnica de Pérez Millán, un problema que impacta directamente en los estudiantes. El expediente fue girado a comisión, lo que implica una nueva postergación en su resolución.

    Las calles de tierra, que se vuelven intransitables en días de lluvia, obligan a los alumnos a llegar en condiciones precarias. Desde la oposición cuestionaron la demora y advirtieron que se trata de una situación urgente que requiere intervención inmediata.

    Críticas políticas y sensación de abandono

    Tras la sesión, el concejal Agustín Bellocchio expresó su malestar por el rechazo de las iniciativas y señaló que los proyectos responden a demandas reales de los vecinos. Además, cuestionó los argumentos del oficialismo, que vinculó el rechazo a diferencias políticas.

    El trasfondo del debate deja en evidencia una desconexión entre la agenda del Ejecutivo municipal y las necesidades de Pérez Millán. Para muchos vecinos, esta situación refuerza una percepción histórica de relegamiento, que se profundiza ante la falta de respuestas concretas en temas esenciales como servicios y accesos.

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