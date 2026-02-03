Veranico en San Nicolás: música, gastronomía y diversión en noches de verano únicas

Con un primer fin de semana que superó las expectativas, Veranico continúa consolidándose como uno de los grandes planes del verano en San Nicolás. El Informante

Veranico continúa transformando las noches de verano en San Nicolás en una experiencia para toda la familia. Con un primer fin de semana que superó las expectativas, el evento invita a vecinos y turistas a disfrutar de música en vivo, gastronomía variada y entretenimiento al aire libre junto a la Laguna Descubrí, consolidándose como un plan imperdible.

Programación musical y DJs destacados La propuesta se desarrolla en la Laguna Descubrí (Av. Viale y Paseo Costanero) y se consolida como un espacio ideal para compartir momentos en familia y con amigos. Con acceso libre y un entorno natural privilegiado, Veranico ofrece actividades para grandes y chicos, convirtiéndose en un clásico del verano nicoleño.

El evento continúa durante el segundo fin de semana, del jueves 5 al domingo 8 de febrero, de 20:00 a medianoche. Cada jornada cuenta con bandas locales, tributos a artistas reconocidos y la música del DJ Juanse Menéndez. La grilla incluye:

Jueves 5: DJ Juanse Menéndez, Largo Viaje y Emily Flores.

DJ Juanse Menéndez, Largo Viaje y Emily Flores. Viernes 6: DJ Juanse Menéndez, Spunk, Funky Mother Fuckers (tributo a Red Hot Chili Peppers) y Los Robones.

DJ Juanse Menéndez, Spunk, Funky Mother Fuckers (tributo a Red Hot Chili Peppers) y Los Robones. Sábado 7: DJ Juanse Menéndez, Polos Opuestos, Auténtico Club Decadente (tributo a Auténticos Decadentes) y Meta Rumba.

DJ Juanse Menéndez, Polos Opuestos, Auténtico Club Decadente (tributo a Auténticos Decadentes) y Meta Rumba. Domingo 8: DJ Juanse Menéndez, Mostrirockers (banda musical infantil), La Razón de los Locos y Undercover. Gastronomía y entretenimiento para toda la familia Veranico no solo apuesta a la música: los visitantes pueden disfrutar de variados foodtrucks con opciones para todos los gustos. Además, el parque inflable "Flora" permite que los más pequeños se diviertan de manera segura mientras los adultos disfrutan del espacio al aire libre, consolidando la propuesta como un plan familiar completo.

San Nicolás como destino de verano Con una gran convocatoria en su primera etapa, Veranico refuerza la imagen de San Nicolás como un destino atractivo para escapadas y planes nocturnos durante la temporada estival. Vecinos y turistas tienen la oportunidad de disfrutar de experiencias culturales, musicales y recreativas que consolidan al evento como un referente de las noches de verano en la región.

