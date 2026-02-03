martes 03 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Veranico en San Nicolás: música, gastronomía y diversión en noches de verano únicas

    El evento en la Laguna Descubrí consolida las noches de verano en San Nicolás con bandas locales, DJs y actividades familiares.

    3 de febrero de 2026 - 16:39
    Con un primer fin de semana que superó las expectativas, Veranico continúa consolidándose como uno de los grandes planes del verano en San Nicolás.

    Con un primer fin de semana que superó las expectativas, Veranico continúa consolidándose como uno de los grandes planes del verano en San Nicolás.

    El Informante

    Veranico continúa transformando las noches de verano en San Nicolás en una experiencia para toda la familia. Con un primer fin de semana que superó las expectativas, el evento invita a vecinos y turistas a disfrutar de música en vivo, gastronomía variada y entretenimiento al aire libre junto a la Laguna Descubrí, consolidándose como un plan imperdible.

    Lee además
    Emplazado en San Nicolás, el proyecto Sidersa+ no solo interesa por el nivel de inversión o por la cantidad de puestos de trabajo que implicará.

    San Nicolás será sede del acero más sustentable de América Latina, anuncia Sidersa
    El zanjón San Nicolás es un desagüe de vital importancia para el escurrimiento del agua en la zona sur de la ciudad.

    San Nicolás: El Municipio gestiona ante Provincia reactivar el entubamiento del zanjón, paralizado desde 2019

    Programación musical y DJs destacados

    La propuesta se desarrolla en la Laguna Descubrí (Av. Viale y Paseo Costanero) y se consolida como un espacio ideal para compartir momentos en familia y con amigos. Con acceso libre y un entorno natural privilegiado, Veranico ofrece actividades para grandes y chicos, convirtiéndose en un clásico del verano nicoleño.

    El evento continúa durante el segundo fin de semana, del jueves 5 al domingo 8 de febrero, de 20:00 a medianoche. Cada jornada cuenta con bandas locales, tributos a artistas reconocidos y la música del DJ Juanse Menéndez. La grilla incluye:

    • Jueves 5: DJ Juanse Menéndez, Largo Viaje y Emily Flores.
    • Viernes 6: DJ Juanse Menéndez, Spunk, Funky Mother Fuckers (tributo a Red Hot Chili Peppers) y Los Robones.
    • Sábado 7: DJ Juanse Menéndez, Polos Opuestos, Auténtico Club Decadente (tributo a Auténticos Decadentes) y Meta Rumba.
    • Domingo 8: DJ Juanse Menéndez, Mostrirockers (banda musical infantil), La Razón de los Locos y Undercover.

    Gastronomía y entretenimiento para toda la familia

    Veranico no solo apuesta a la música: los visitantes pueden disfrutar de variados foodtrucks con opciones para todos los gustos. Además, el parque inflable "Flora" permite que los más pequeños se diviertan de manera segura mientras los adultos disfrutan del espacio al aire libre, consolidando la propuesta como un plan familiar completo.

    San Nicolás como destino de verano

    Con una gran convocatoria en su primera etapa, Veranico refuerza la imagen de San Nicolás como un destino atractivo para escapadas y planes nocturnos durante la temporada estival. Vecinos y turistas tienen la oportunidad de disfrutar de experiencias culturales, musicales y recreativas que consolidan al evento como un referente de las noches de verano en la región.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás será sede del acero más sustentable de América Latina, anuncia Sidersa

    San Nicolás: El Municipio gestiona ante Provincia reactivar el entubamiento del zanjón, paralizado desde 2019

    Violencia en la Costanera Baja de San Nicolás: piedrazos, daños a autos y detenidos

    San Nicolás: El SMN anticipa un trimestre con altas temperaturas superiores a lo normal

    San Nicolás: Renato Catallini asume como nuevo Director General de Ternium Argentina

    San Nicolás y la región, en alerta extrema por riesgo de incendios forestales

    Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás visita a Agricultores en Gobernador Castro

    San Nicolás será sede del Tercer Congreso de Autismo con acceso libre y gratuito

    Ramallo fue sede del primer Torneo de Pesca Recreativo con Devolución en la costa del Paraná

    Tensión en la UP3 de San Nicolás: pelea entre internos deja un herido tras robo de celular

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Emplazado en San Nicolás, el proyecto Sidersa+ no solo interesa por el nivel de inversión o por la cantidad de puestos de trabajo que implicará.

    San Nicolás será sede del acero más sustentable de América Latina, anuncia Sidersa

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy desde el presente ciclo lectivo funcionará en su flamante edificio propio de Güiraldes y Yapeyú.

    El Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy ya tiene su casa propia

    Por Alfonso Godoy
    Con un primer fin de semana que superó las expectativas, Veranico continúa consolidándose como uno de los grandes planes del verano en San Nicolás.

    Veranico en San Nicolás: música, gastronomía y diversión en noches de verano únicas

    Se llevó a cabo el acto oficial por el inicio del ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1 de Zárate, con la participación de autoridades educativas, representantes institucionales, docentes y familias de la comunidad educativa.

    Zárate: Acto oficial dio inicio al ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1

    El jueves próximo, a las 19:00, se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el HCD con un extenso orden del día. 

    Se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el HCD

    Según el último informe del Observatorio Meteorológico de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA San Pedro, las precipitaciones acumuladas durante el primer mes del año alcanzaron apenas los 10,6 milímetros.

    Inta de San Pedro arrojó que enero fue el mes más seco jamás registrado en el norte bonaerense