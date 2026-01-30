viernes 30 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Tensión en la UP3 de San Nicolás: pelea entre internos deja un herido tras robo de celular

    Un enfrentamiento en el pabellón 3 de la Unidad Penal 3 dejó a un interno herido en San Nicolás. Se habrían usado facas caseras y palos como armas.

    30 de enero de 2026 - 15:43
    Un enfrentamiento entre detenidos habría generado momentos de tensión en el interior de la Unidad Penal 3 de San Nicolás.

    Un enfrentamiento entre detenidos habría generado momentos de tensión en el interior de la Unidad Penal 3

    de San Nicolás. Opinando San Nicolás

    Un nuevo episodio de violencia se registró este jueves en San Nicolás alrededor de las 12:30 en el pabellón 3 de la Unidad Penal 3. Según fuentes preliminares, un interno resultó herido durante una pelea con facas caseras y palos, tras lo que habría sido el robo de su teléfono celular, un hecho que genera preocupación en el establecimiento.

    Lee además
    Más de sesenta competidores provenientes de Ramallo, San Nicolás, San Pedro y otras localidades de la región participaron del evento desarrollado en la zona de la boca del arroyo, una propuesta que integró la competencia deportiva con la concientización ambiental y un marcado clima de participación familiar.

    Ramallo fue sede del primer Torneo de Pesca Recreativo con Devolución en la costa del Paraná
    Jerónimo Galván, Referente del Área de Odontología de Grupo Oroño San Nicolás, brindó detalles de la apertura de los nuevos consultorios de odontología en la sede de Garibaldi 725, que se llevará a cabo el próximo 2 de febrero. 

    San Nicolás: Grupo Oroño inaugura nuevos consultorios de odontología en Garibaldi 725

    Pelea en el pabellón 3 de la UP3: cómo ocurrió el enfrentamiento

    Durante el conflicto, varios internos se enfrentaron utilizando facas caseras y palos, aparentemente mangos de escoba, lo que incrementó la gravedad del episodio. El enfrentamiento duró varios minutos hasta que el personal del penal intervino para separar a los involucrados y restablecer el orden.

    Interno herido trasladado al hospital tras el enfrentamiento

    Como consecuencia de la pelea, al menos un interno sufrió múltiples cortes en distintas partes del cuerpo. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica. Según trascendió, el herido denunció que su celular fue sustraído, lo que habría sido el detonante del conflicto dentro del pabellón.

    Investigaciones y medidas tras la violencia en la UP3

    Hasta el momento, no se comunicaron sanciones disciplinarias ni intervenciones judiciales oficiales. Las autoridades del penal analizan las medidas preventivas y de seguridad que podrían implementarse para evitar nuevos incidentes en el establecimiento. La situación genera preocupación entre internos y familiares.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo fue sede del primer Torneo de Pesca Recreativo con Devolución en la costa del Paraná

    San Nicolás: Grupo Oroño inaugura nuevos consultorios de odontología en Garibaldi 725

    San Nicolás: Estatales convocan a un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

    San Nicolás: Se juega la tercera fecha de la Copa Federación con protagonismo nicoleño

    Laboratorio Ramallo: Fentanilo contaminado, en los próximos días se conocerá el número final de víctimas

    Incendios de pastizales en San Nicolás: Bomberos actuaron en zona oeste y ya suman casi 300 salidas

    Estafas en San Nicolás: cuentas falsas de IOMA engañan con supuestos beneficios del 100% en medicamentos

    Veranico llega a San Nicolás con dos fines de semana a puro verano en la Laguna Descubrí

    Rescate Equino San Nicolás solicita donaciones para mejorar espacio de recuperación de caballos

    San Nicolás proyecta nueva avenida costanera para unir Parque San Martín y Parque del Acuerdo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Jerónimo Galván, Referente del Área de Odontología de Grupo Oroño San Nicolás, brindó detalles de la apertura de los nuevos consultorios de odontología en la sede de Garibaldi 725, que se llevará a cabo el próximo 2 de febrero. 

    San Nicolás: Grupo Oroño inaugura nuevos consultorios de odontología en Garibaldi 725

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El fiscal Germán Guidi le imputó la participación de dos violentos episodios ocurridos en la vía pública donde llegaron a derribar a personas en moto para intentar despojarlas de pertenencias de valor.

    Detuvieron a un motochorro tras violentos ataques a motociclistas en Pergamino

    Por Alfonso Godoy
    Más de sesenta competidores provenientes de Ramallo, San Nicolás, San Pedro y otras localidades de la región participaron del evento desarrollado en la zona de la boca del arroyo, una propuesta que integró la competencia deportiva con la concientización ambiental y un marcado clima de participación familiar.

    Ramallo fue sede del primer Torneo de Pesca Recreativo con Devolución en la costa del Paraná

    Bajo la conducción de Axel Toledo, el área se propone profundizar un trabajo que combine cercanía, escucha activa y acciones concretas.

    Juventudes en la agenda de Pergamino: empleabilidad, educación y salud integral, los ejes del 2026

    Un enfrentamiento entre detenidos habría generado momentos de tensión en el interior de la Unidad Penal 3 de San Nicolás.

    Tensión en la UP3 de San Nicolás: pelea entre internos deja un herido tras robo de celular

    El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el programa municipal TEAcompaña, una iniciativa que busca garantizar el acompañamiento integral de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias en todo el partido bonaerense.

    San Pedro: Presentan el programa "TEAcompaña" para promover la inclusión y la accesibilidad