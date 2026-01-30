Tensión en la UP3 de San Nicolás: pelea entre internos deja un herido tras robo de celular

Un enfrentamiento entre detenidos habría generado momentos de tensión en el interior de la Unidad Penal 3 de San Nicolás. Opinando San Nicolás de San Nicolás.

Un nuevo episodio de violencia se registró este jueves en San Nicolás alrededor de las 12:30 en el pabellón 3 de la Unidad Penal 3. Según fuentes preliminares, un interno resultó herido durante una pelea con facas caseras y palos, tras lo que habría sido el robo de su teléfono celular, un hecho que genera preocupación en el establecimiento.

Pelea en el pabellón 3 de la UP3: cómo ocurrió el enfrentamiento Durante el conflicto, varios internos se enfrentaron utilizando facas caseras y palos, aparentemente mangos de escoba, lo que incrementó la gravedad del episodio. El enfrentamiento duró varios minutos hasta que el personal del penal intervino para separar a los involucrados y restablecer el orden.

Interno herido trasladado al hospital tras el enfrentamiento Como consecuencia de la pelea, al menos un interno sufrió múltiples cortes en distintas partes del cuerpo. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica. Según trascendió, el herido denunció que su celular fue sustraído, lo que habría sido el detonante del conflicto dentro del pabellón.

Investigaciones y medidas tras la violencia en la UP3 Hasta el momento, no se comunicaron sanciones disciplinarias ni intervenciones judiciales oficiales. Las autoridades del penal analizan las medidas preventivas y de seguridad que podrían implementarse para evitar nuevos incidentes en el establecimiento. La situación genera preocupación entre internos y familiares.

