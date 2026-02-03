Zárate: Acto oficial dio inicio al ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1

Se llevó a cabo el acto oficial por el inicio del ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1 de Zárate, con la participación de autoridades educativas, representantes institucionales, docentes y familias de la comunidad educativa.

Con la participación de autoridades educativas, referentes políticos, docentes y familias, este lunes se realizó el acto oficial que marcó el inicio del ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1 de Zárate , una institución emblemática del distrito por su rol en el acompañamiento integral de las primeras infancias.

Del encuentro participaron la jefa distrital de Educación, Sonia García; la concejal de Fuerza Patria, Desireé Ayala; la inspectora de Nivel Inicial, Andrea Oliveira; y la directora del establecimiento, Flavia Farías, quienes estuvieron acompañadas por el equipo docente y las familias que forman parte de la comunidad educativa.

Durante el acto se destacó el valor del trabajo cotidiano que realizan los jardines maternales, no solo como espacios educativos, sino también como ámbitos de contención, cuidado y acompañamiento para niños y niñas en una etapa fundamental de su desarrollo.

En su intervención, la concejal Desireé Ayala subrayó la importancia de los jardines maternales como una política pública esencial para las familias. “Como mamá de un bebé pequeño sé lo que significa confiar el cuidado de lo más valioso que tenemos”, expresó, y remarcó su compromiso de acompañar y fortalecer estos espacios desde su rol institucional.

Además, sostuvo que los jardines maternales cumplen una función social clave, al brindar cuidado, amor y acompañamiento a las infancias, al tiempo que permiten a las familias desarrollarse laboral y personalmente con la tranquilidad de contar con instituciones públicas de calidad.

Historia y relevancia del primer jardín maternal público de Zárate

Cabe recordar que el Jardín Maternal N° 1 es el primero de carácter público en el distrito de Zárate y abrió sus puertas a la comunidad el 9 de febrero de 2015. Su creación respondió a una necesidad concreta de contar con un espacio de estas características tanto para las familias del personal militar y civil de la Armada como para la comunidad en general.

La institución fue creada y organizada a partir de un convenio entre el Ministerio de Defensa de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, consolidándose con el paso de los años como un pilar fundamental en la educación inicial y el acompañamiento de las primeras infancias en el distrito.