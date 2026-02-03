martes 03 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: Acto oficial dio inicio al ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1

    Representantes institucionales, docentes y familias participaron del acto de inicio del ciclo lectivo 2026 en el Jardín Maternal N° 1 en Zárate.

    3 de febrero de 2026 - 16:22
    Se llevó a cabo el acto oficial por el inicio del ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1 de Zárate, con la participación de autoridades educativas, representantes institucionales, docentes y familias de la comunidad educativa.

    Se llevó a cabo el acto oficial por el inicio del ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1 de Zárate, con la participación de autoridades educativas, representantes institucionales, docentes y familias de la comunidad educativa.

    Enlace Crítico

    Con la participación de autoridades educativas, referentes políticos, docentes y familias, este lunes se realizó el acto oficial que marcó el inicio del ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1 de Zárate, una institución emblemática del distrito por su rol en el acompañamiento integral de las primeras infancias.

    Lee además
    Como todos los años, el cuartel local de Bomberos Voluntarios lanzó la convocatoria para el ingreso de aspirantes al cuerpo activo.

    Curso anual de bombero voluntario en Zárate: en menos de 48 horas se inscribieron 120 aspirantes
    La entidad también alertó que esta modalidad de estafa se suma a otros intentos detectados mediante mensajes de WhatsApp, donde se solicita a los usuarios que ingresen a enlaces falsos o proporcionen información personal y bancaria.

    La Cooperativa de Electricidad de Zárate alerta por estafas telefónicas y mensajes falsos a usuarios

    Inicio del ciclo lectivo 2026 en el Jardín Maternal N° 1 de Zárate

    Del encuentro participaron la jefa distrital de Educación, Sonia García; la concejal de Fuerza Patria, Desireé Ayala; la inspectora de Nivel Inicial, Andrea Oliveira; y la directora del establecimiento, Flavia Farías, quienes estuvieron acompañadas por el equipo docente y las familias que forman parte de la comunidad educativa.

    Durante el acto se destacó el valor del trabajo cotidiano que realizan los jardines maternales, no solo como espacios educativos, sino también como ámbitos de contención, cuidado y acompañamiento para niños y niñas en una etapa fundamental de su desarrollo.

    El rol de los jardines maternales como política pública

    En su intervención, la concejal Desireé Ayala subrayó la importancia de los jardines maternales como una política pública esencial para las familias. “Como mamá de un bebé pequeño sé lo que significa confiar el cuidado de lo más valioso que tenemos”, expresó, y remarcó su compromiso de acompañar y fortalecer estos espacios desde su rol institucional.

    Además, sostuvo que los jardines maternales cumplen una función social clave, al brindar cuidado, amor y acompañamiento a las infancias, al tiempo que permiten a las familias desarrollarse laboral y personalmente con la tranquilidad de contar con instituciones públicas de calidad.

    Historia y relevancia del primer jardín maternal público de Zárate

    Cabe recordar que el Jardín Maternal N° 1 es el primero de carácter público en el distrito de Zárate y abrió sus puertas a la comunidad el 9 de febrero de 2015. Su creación respondió a una necesidad concreta de contar con un espacio de estas características tanto para las familias del personal militar y civil de la Armada como para la comunidad en general.

    La institución fue creada y organizada a partir de un convenio entre el Ministerio de Defensa de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, consolidándose con el paso de los años como un pilar fundamental en la educación inicial y el acompañamiento de las primeras infancias en el distrito.

    Temas
    Seguí leyendo

    Curso anual de bombero voluntario en Zárate: en menos de 48 horas se inscribieron 120 aspirantes

    La Cooperativa de Electricidad de Zárate alerta por estafas telefónicas y mensajes falsos a usuarios

    La Casa de la Provincia de Zárate, entre las más concurridas de Buenos Aires

    El Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate distinguió a la U.R.P.HAN. por su destacada gestión en 2025

    Zárate: La Secretaría de Lima se reunió con veteranos de Malvinas para poner en valor el monumento local

    Zárate: El Registro Civil difundió el balance anual, 730 nacimientos y fuerte presencia del matrimonio

    Costanera Norte de Zárate se llenó de magia medieval con un evento que convocó a cientos de vecinos

    Zárate: Quién es Alexis Lumbrera, el detenido por el brutal crimen del exnovio de su pareja

    Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido

    Clausuraron un boliche en Zárate por reiterados disturbios y hechos de violencia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Como todos los años, el cuartel local de Bomberos Voluntarios lanzó la convocatoria para el ingreso de aspirantes al cuerpo activo.

    Curso anual de bombero voluntario en Zárate: en menos de 48 horas se inscribieron 120 aspirantes

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy desde el presente ciclo lectivo funcionará en su flamante edificio propio de Güiraldes y Yapeyú.

    El Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy ya tiene su casa propia

    Por Alfonso Godoy
    Con un primer fin de semana que superó las expectativas, Veranico continúa consolidándose como uno de los grandes planes del verano en San Nicolás.

    Veranico en San Nicolás: música, gastronomía y diversión en noches de verano únicas

    Se llevó a cabo el acto oficial por el inicio del ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1 de Zárate, con la participación de autoridades educativas, representantes institucionales, docentes y familias de la comunidad educativa.

    Zárate: Acto oficial dio inicio al ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1

    El jueves próximo, a las 19:00, se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el HCD con un extenso orden del día. 

    Se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el HCD

    Según el último informe del Observatorio Meteorológico de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA San Pedro, las precipitaciones acumuladas durante el primer mes del año alcanzaron apenas los 10,6 milímetros.

    Inta de San Pedro arrojó que enero fue el mes más seco jamás registrado en el norte bonaerense