San Nicolás: El SMN anticipa un trimestre con altas temperaturas superiores a lo normal

El pronóstico climático trimestral indica una mayor probabilidad de temperaturas normales o superiores a lo habitual entre febrero y abril en San Nicolás.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico del tiempo climático trimestral y ubicó a San Nicolás dentro de las zonas con mayor probabilidad de registrar alta temperatura superiores a lo normal durante el período comprendido entre febrero, marzo y abril de 2026, según los modelos oficiales analizados.

Pronóstico trimestral del SMN para San Nicolás De acuerdo con el mapa oficial elaborado por el organismo, el norte de la provincia de Buenos Aires aparece señalado en tonos anaranjados, lo que indica que la categoría “superior a lo normal” es la más probable para el trimestre analizado. En el caso puntual de San Nicolás, la probabilidad asignada a este escenario se ubica entre el 40 y el 50 por ciento.

Qué significa “temperaturas superiores a lo normal” Desde el SMN aclararon que este tipo de pronósticos no implica la ocurrencia de temperaturas extremas ni récords históricos. Se trata de una tendencia estadística basada en modelos climáticos y en el análisis de la climatología de referencia, que indica que el promedio térmico del trimestre podría ubicarse por encima de los valores habituales.

Para qué sirve el pronóstico climático trimestral El informe forma parte de los pronósticos estacionales que el Servicio Meteorológico Nacional publica de manera periódica y funciona como una herramienta orientativa para la planificación de actividades productivas, energéticas, sanitarias y de gestión pública, especialmente en regiones sensibles a las variaciones climáticas.

