Ramallo fue sede del primer Torneo de Pesca Recreativo con Devolución en la costa del Paraná

La costa del río Paraná fue escenario del primer Torneo de Pesca Recreativo con Devolución realizado en Ramallo , una iniciativa que reunió a más de 60 participantes en la zona de la boca del arroyo y que promovió la pesca responsable, el cuidado del ambiente y el disfrute de una jornada al aire libre.

El encuentro convocó a pescadores de todas las edades, no solo de Ramallo sino también de San Nicolás , San Pedro y otras localidades vecinas, lo que le otorgó un marcado carácter regional. La competencia se desarrolló en un clima distendido y familiar, consolidándose como una propuesta abierta que integró a aficionados, principiantes y familias enteras.

La modalidad con devolución fue uno de los ejes centrales de la jornada. Esta práctica, orientada a la preservación de las especies y al uso responsable de los recursos naturales, fue respetada por todos los participantes y valorada positivamente tanto por la organización como por el público presente.

En el plano competitivo, el primer puesto fue obtenido por Rubén Gamarra, quien se quedó con el principal reconocimiento del certamen. El segundo lugar fue para Danilo García, mientras que el premio a la captura de mayor tamaño quedó en manos de Angélica San Juan, con una pieza de 36 centímetros, logro que despertó aplausos y felicitaciones.

Los organizadores destacaron el compromiso de los participantes con el reglamento y subrayaron que los resultados reflejaron no solo destreza, sino también respeto por el entorno natural y las normas de la pesca sustentable.

Acompañamiento y balance positivo del evento

Desde la organización expresaron un especial agradecimiento a las casas de pesca El Shaddai, Carnadas El Flaco y El Dorado, que colaboraron con la donación de los premios entregados a los ganadores, fortaleciendo este tipo de propuestas deportivas y recreativas en la región.

Más allá de la competencia, el torneo fue valorado como una verdadera jornada de encuentro y convivencia. El río Paraná se transformó en un punto de reunión para compartir experiencias, charlas y momentos en familia, dejando un balance altamente positivo y sentando las bases para futuras ediciones en Ramallo.