Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás visita a Agricultores en Gobernador Castro

Belgrano visitará hoy desde las 21.00 a Agricultores de Gobernador Castro por la zona 2 del torneo de la Federación Norte de la provincia de Buenos Aires.

Belgrano de San Nicolás afrontará esta noche una exigente prueba en condición de visitante cuando se mida ante Agricultores de Gobernador Castro , desde las 21.00, por la segunda fecha de la zona 2 de la Copa Federación Norte bonaerense, en un cruce que enfrenta a los dos equipos que comenzaron el certamen con victorias.

El conjunto nicoleño llega entonado luego de un estreno favorable que dejó sensaciones positivas más allá de las dificultades. En su debut, Belgrano superó 3 a 2 a Defensores Unidos de San Pedro como visitante, en un encuentro cambiante y cargado de emociones que se resolvió sobre el final. El equipo mostró carácter para sostener el resultado en un contexto adverso y llevarse tres puntos clave.

Aquel triunfo tuvo como momento decisivo el gol agónico de Marcelo Ocanto, que selló la victoria cuando el partido parecía encaminarse a un empate. Sin embargo, no todo fue positivo para el Rojo, ya que terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de su arquero Luca Toledo, una baja sensible que obligará al cuerpo técnico a realizar modificaciones para el compromiso de esta noche.

Agricultores de Gobernador Castro también comenzó el torneo con el pie derecho y se perfila como uno de los animadores del grupo. En la primera fecha, el conjunto castreño derrotó a Defensores Unidos de San Pedro, resultado que le permitió compartir la cima de la zona 2 junto a Belgrano, ambos con tres unidades.

El equipo local buscará hacerse fuerte en su cancha y aprovechar el acompañamiento de su gente para marcar diferencias. El duelo entre los dos líderes aparece como uno de los más atractivos de la fecha y puede resultar determinante para empezar a perfilar la clasificación en una zona que promete paridad hasta las últimas jornadas.

Agenda de los equipos de la Liga Nicoleña

La actividad de la Copa Federación continuará el domingo con la participación de otros representantes de la Liga Nicoleña. Desde las 19.30, Somisa será local frente a Paraná de San Pedro en un atractivo choque de líderes correspondiente a la zona 1, en un cruce que también despierta gran expectativa.

En tanto, por el grupo 4, Social viajará a Arrecifes para enfrentar a Palermo, con la intención de sumar puntos importantes en condición de visitante y mantenerse en la pelea. De este modo, el fin de semana presentará una nutrida agenda para los equipos de la región, con partidos que pueden empezar a marcar el rumbo en cada una de las zonas del certamen.