San Nicolás y la región, en alerta extrema por riesgo de incendios forestales

San Nicolás, el Delta del Paraná y amplias zonas del norte bonaerense permanecen bajo alerta extrema por peligro de incendios, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Las condiciones climáticas actuales favorecen la rápida propagación del fuego y elevan el riesgo en áreas rurales y de islas.

Alerta extrema por incendios en San Nicolás y el Delta Tras una breve mejora registrada a fines de la semana pasada, el mapa oficial volvió a ubicar a San Nicolás y a la zona de las Islas Lechiguanas en el nivel máximo de peligro. Durante el viernes, el riesgo había oscilado entre alto y muy alto, pero desde el sábado la categoría pasó nuevamente a extrema, alcanzando también a vastas áreas de Buenos Aires, Santa Fe y toda la provincia de Entre Ríos.

imagen Condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego El informe aclara que la alerta no implica la existencia de focos ígneos activos, sino que advierte sobre un escenario climático adverso. La sequedad del ambiente, las altas temperaturas y la falta de lluvias generan condiciones en las que rastrojos y pasturas bajas pueden arder con gran velocidad, aumentando el peligro ante cualquier descuido o uso inadecuado del fuego.

Bomberos piden extremar cuidados en zonas rurales Desde los cuerpos de Bomberos de la región advirtieron que se trata de una situación “potencialmente explosiva o extremadamente crítica”. En La Emilia, donde días atrás se incendiaron al menos 35 hectáreas rurales, remarcaron la necesidad de extremar los cuidados para evitar nuevos focos. El pronóstico oficial no prevé mejoras significativas en el nivel de peligro al menos hasta el próximo lunes.

