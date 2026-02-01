domingo 01 de febrero de 2026
    • San Nicolás y la región, en alerta extrema por riesgo de incendios forestales

    El SMN y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego ubicó a San Nicolás y el Delta del Paraná en el nivel máximo de peligro por condiciones climáticas críticas.

    1 de febrero de 2026 - 11:04
    Tras una breve atenuación, la ciudad de San Nicolás y el Delta del Paraná volvieron a quedar bajo peligro extremo de incendios.

    Tras una breve atenuación, la ciudad de San Nicolás y el Delta del Paraná volvieron a quedar bajo peligro extremo de incendios.

    El Norte

    San Nicolás, el Delta del Paraná y amplias zonas del norte bonaerense permanecen bajo alerta extrema por peligro de incendios, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Las condiciones climáticas actuales favorecen la rápida propagación del fuego y elevan el riesgo en áreas rurales y de islas.

    Belgrano visitará hoy desde las 21.00 a Agricultores de Gobernador Castro por la zona 2 del torneo de la Federación Norte de la provincia de Buenos Aires.

    Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás visita a Agricultores en Gobernador Castro
    La jornada se realizará el 13 de febrero en el Auditorio del ITEC, con disertantes especializados, mesas de diálogo y un cierre participativo con personas con discapacidad y organizaciones locales.

    San Nicolás será sede del Tercer Congreso de Autismo con acceso libre y gratuito

    Alerta extrema por incendios en San Nicolás y el Delta

    Tras una breve mejora registrada a fines de la semana pasada, el mapa oficial volvió a ubicar a San Nicolás y a la zona de las Islas Lechiguanas en el nivel máximo de peligro. Durante el viernes, el riesgo había oscilado entre alto y muy alto, pero desde el sábado la categoría pasó nuevamente a extrema, alcanzando también a vastas áreas de Buenos Aires, Santa Fe y toda la provincia de Entre Ríos.

    imagen

    Condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego

    El informe aclara que la alerta no implica la existencia de focos ígneos activos, sino que advierte sobre un escenario climático adverso. La sequedad del ambiente, las altas temperaturas y la falta de lluvias generan condiciones en las que rastrojos y pasturas bajas pueden arder con gran velocidad, aumentando el peligro ante cualquier descuido o uso inadecuado del fuego.

    Bomberos piden extremar cuidados en zonas rurales

    Desde los cuerpos de Bomberos de la región advirtieron que se trata de una situación “potencialmente explosiva o extremadamente crítica”. En La Emilia, donde días atrás se incendiaron al menos 35 hectáreas rurales, remarcaron la necesidad de extremar los cuidados para evitar nuevos focos. El pronóstico oficial no prevé mejoras significativas en el nivel de peligro al menos hasta el próximo lunes.

