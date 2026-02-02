lunes 02 de febrero de 2026
    • Violencia en la Costanera Baja de San Nicolás: piedrazos, daños a autos y detenidos

    Un grave incidente en la Costanera Baja de San Nicolás, donde un enfrentamiento entre grupos terminó con intervención policial y detenidos.

    2 de febrero de 2026 - 15:00
    Un importante disturbio entre una numerosa cantidad de personas tuvo lugar en la Costanera Baja de San Nicolás.

    Un importante disturbio entre una numerosa cantidad de personas tuvo lugar en la Costanera Baja de San Nicolás.

    El Norte

    Pasada la medianoche de este lunes, un importante acto de violencia protagonizado por una numerosa cantidad de personas se desató en la empedrado de la Costanera de San Nicolás, más precisamente en la zona conocida como el Empedrado. El episodio incluyó enfrentamientos directos, ataques con piedras y gomeras, y provocó daños en varios vehículos estacionados.

    El pronóstico climático trimestral indica una mayor probabilidad de temperaturas normales o superiores a lo habitual entre febrero y abril en San Nicolás.

    San Nicolás: El SMN anticipa un trimestre con altas temperaturas superiores a lo normal
    La dirección de Ternium Argentina, propiedad del Grupo Techint y que operará desde San Nicolás, pasa a manos del actual presidente de Tenaris Brasil a partir de hoy 1 de febrero. 

    San Nicolás: Renato Catallini asume como nuevo Director General de Ternium Argentina

    Enfrentamiento entre grupos y escenas de extrema tensión

    Según la información recabada, el conflicto se habría originado a partir de un enfrentamiento entre dos bandas que comenzó de manera verbal y rápidamente escaló a hechos de violencia. Testigos relataron que se escucharon gritos, corridas y el impacto de piedras contra autos y el pavimento, generando momentos de extrema tensión en un espacio frecuentado por familias y jóvenes durante los fines de semana.

    Los ataques incluyeron piedrazos y el uso de gomeras, lo que incrementó el riesgo para quienes se encontraban en el lugar y para los vehículos estacionados en las inmediaciones. Algunos automóviles sufrieron roturas de vidrios y abolladuras como consecuencia del violento accionar.

    Acto de violencia, intervención policial y personas demoradas

    Ante la magnitud del disturbio, tres móviles policiales se hicieron presentes en la zona con el objetivo de dispersar a los involucrados y restablecer el orden. El operativo permitió controlar la situación luego de varios minutos de tensión y evitar que el enfrentamiento se extendiera a otros sectores de la costanera.

    Como resultado del procedimiento, al menos 12 personas fueron demoradas, entre ellas varios jóvenes, y trasladadas para su identificación. No se informó oficialmente sobre personas heridas de gravedad, aunque sí se constató la existencia de importantes daños materiales.

    Preocupación por la seguridad en la Costanera Baja

    El hecho volvió a encender la preocupación de vecinos y comerciantes de la zona, quienes reclaman mayor presencia policial y controles preventivos, especialmente durante la noche y la madrugada. La Costanera Baja es uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad y, en reiteradas oportunidades, ha sido escenario de incidentes similares.

    Las autoridades analizan ahora las circunstancias del episodio y no se descartan nuevas medidas para reforzar la seguridad en el sector y prevenir futuros disturbios que pongan en riesgo a la comunidad.

    El pronóstico climático trimestral indica una mayor probabilidad de temperaturas normales o superiores a lo habitual entre febrero y abril en San Nicolás.

    San Nicolás: El SMN anticipa un trimestre con altas temperaturas superiores a lo normal

    Un importante disturbio entre una numerosa cantidad de personas tuvo lugar en la Costanera Baja de San Nicolás.

    Violencia en la Costanera Baja de San Nicolás: piedrazos, daños a autos y detenidos
