martes 03 de febrero de 2026
    • Finalizó en Ramallo el programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 con más de 600 participantes

    Durante enero, niños y jóvenes de Ramallo disfrutaron actividades deportivas, culturales y recreativas en nueve sedes del programa provincial.

    3 de febrero de 2026 - 17:00
    Durante todo enero de 2026, en Ramallo se llevó adelante el programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Escuelas Abiertas en Verano 2026, ofreciendo actividades deportivas, culturales y recreativas.

    Ramallo Ciudad

    El programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 llegó a su fin en Ramallo con la participación de más de 600 niños y jóvenes. Durante todo enero, se realizaron actividades deportivas, culturales y recreativas en nueve sedes del Partido, incluyendo turnos especiales para estudiantes de secundaria, con apoyo del Municipio y acuerdos con clubes locales para el uso de piletas e instalaciones.

    Actividades deportivas y recreativas en todas las localidades

    El programa contó con una amplia oferta de juegos deportivos, actividades recreativas y talleres culturales, brindando a los participantes un espacio seguro para aprender y divertirse. Las sedes funcionaron en todas las localidades de Ramallo, asegurando que los niños y jóvenes pudieran disfrutar de cada propuesta sin necesidad de trasladarse grandes distancias.

    Sedes exclusivas para estudiantes de secundaria

    Por primera vez, Escuelas Abiertas de Verano 2026 incorporó turnos exclusivos para jóvenes en edad de escuela secundaria. Gracias a acuerdos entre la Municipalidad y privados, se habilitaron espacios con espejos de agua y predios deportivos, ofreciendo actividades especialmente diseñadas para los adolescentes y fomentando su participación en deportes y talleres recreativos.

    Transporte y colaboración municipal para garantizar la participación

    El Municipio de Ramallo aportó transporte para estudiantes de la localidad de El Paraíso, facilitando visitas al Parador municipal y a las piletas del Club Paraná. Nicolás Montoto, director del programa, destacó la articulación entre clubes, escuelas y el municipio, que permitió brindar un espacio educativo, seguro y recreativo durante todo enero de 2026.

    En total, más de 600 niñas, niños y jóvenes participaron del programa, que incluyó actividades artísticas, cuidado del medio ambiente y acciones de salud y cuidado personal. El éxito del programa se consolidó gracias al trabajo de docentes, guardavidas, auxiliares, cocineros y al acompañamiento permanente de Jefatura Regional, Inspectores y Consejeros Escolares.

