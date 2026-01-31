San Nicolás será sede del Tercer Congreso de Autismo con acceso libre y gratuito

La jornada se realizará el 13 de febrero en el Auditorio del ITEC, con disertantes especializados, mesas de diálogo y un cierre participativo con personas con discapacidad y organizaciones locales.

San Nicolás de los Arroyos será escenario el próximo 13 de febrero de 2026 del Tercer Congreso de Autismo , una propuesta abierta y gratuita destinada a toda la comunidad , que se desarrollará entre las 8 y las 18 horas en el Auditorio del ITEC, ubicado en avenida Presidente Perón 1933, con una agenda que combina formación, intercambio y participación social.

El encuentro reunirá a profesionales de distintas disciplinas vinculadas al abordaje del Trastorno del Espectro Autista (TEA), con el objetivo de promover una mirada integral, actualizada y comprometida con la inclusión. La actividad está pensada no solo para especialistas, sino también para familias, docentes, estudiantes y público en general interesado en la temática.

La organización del congreso apunta a generar un espacio de reflexión colectiva, donde el conocimiento académico se articule con las experiencias cotidianas de quienes conviven y trabajan con personas dentro del espectro autista.

Entre los disertantes confirmados se encuentran el profesor Eduardo Sotelo , director y fundador de Aprendiendo a Jugar; el psiquiatra Fernando Alonso , de San Nicolás; Florencia Vázquez y Valeria Rudenko , abogadas especialistas en derechos de las personas con discapacidad; el profesor Daniel Kuljko , director y fundador de Lihue Quimlu; y la licenciada Juliana Oggero , directora de AIDA.

Las exposiciones abordarán distintos ejes vinculados al diagnóstico, la inclusión educativa, el acompañamiento familiar, la salud mental y el marco legal de los derechos de las personas con discapacidad, desde una perspectiva interdisciplinaria y actualizada.

Mesas de diálogo y cierre participativo con organizaciones locales

Además de las ponencias, el congreso incluirá mesas de diálogo orientadas al intercambio de experiencias y saberes. Está prevista una mesa integrada por profesionales de San Nicolás y Santa Fe, así como un espacio protagonizado por madres de hijos dentro del espectro autista que se desempeñan como docentes y profesionales en la ciudad.

El cierre de la jornada contará con la participación activa de personas con discapacidad y representantes de TGD Padres TEA San Nicolás, en un espacio especialmente pensado para visibilizar voces, trayectorias y desafíos, y reforzar el compromiso comunitario con la inclusión, el respeto por la diversidad y la construcción de una sociedad más accesible.

El Tercer Congreso de Autismo se consolida así como un evento de referencia regional, que pone a San Nicolás en el centro del debate y la formación sobre el TEA, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.