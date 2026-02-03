El Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy ya tiene su casa propia

El Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy desde el presente ciclo lectivo funcionará en su flamante edificio propio de Güiraldes y Yapeyú.

El Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy desde el presente ciclo lectivo funcionará en su flamante edificio propio de Güiraldes y Yapeyú.

El Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy desde el presente ciclo lectivo funcionará en su flamante edificio propio de Güiraldes y Yapeyú.

La obra del nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 926 entra en su etapa final y el ciclo lectivo 2026 comenzará con una gran noticia para el barrio Kennedy : los alumnos de Nivel Inicial estrenarán las flamantes instalaciones ubicadas en Ricardo Güiraldes y Yapeyú.

Luego de compartir espacio durante años con el CEC 801 “Centro Mi Casa”, el jardín contará por primera vez con edificio propio, que incluirá Salón de Usos Múltiples y tres salas, abriendo además la posibilidad de sumar Maternal a la propuesta educativa

Desde el Consejo Escolar destacaron que la obra llegará a inaugurarse con el inicio del próximo ciclo lectivo y remarcaron la importancia de que ese sector de la ciudad cuente con su primer edificio educativo de Nivel Inicial.

La expectativa y la alegría se sienten en toda la comunidad: familias que se acercan a consultar por la inauguración, directivos, docentes, auxiliares y la Asociación Cooperadora que acompañan con entusiasmo este logro colectivo

Actualmente, el jardín funciona con dos salas (una multiedad de 3 y 4 años y otra de 5), con una matrícula cercana a los 40 alumnos. Con el nuevo edificio y todas sus comodidades, también se podrá brindar servicio de comedor

Un paso enorme para la educación pública y para el crecimiento del barrio.

El año pasado retomaron la edificación

La obra del nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 926 avanza hacia su conclusión y todo indica que el ciclo lectivo 2026 comenzará con una noticia histórica para el barrio Kennedy: los alumnos de Nivel Inicial iniciarán las clases en su sede propia, ubicada en la intersección de Ricardo Güiraldes y Yapeyú.

El 13 de agosto de 2025, desde el Consejo Escolar de Pergamino se anunciaba la firma de la licitación para concluir la edificación, y en este inicio de febrero de 2026 los trabajos ya se encuentran en su tramo final. De este modo, será el actual presidente del organismo, Mariano Bocanera, quien tenga a su cargo la inauguración formal del edificio educativo.

Hasta el momento, el Jardín 926 funciona de manera provisoria en las instalaciones del Centro Educativo Complementario Nº 801 “Mi Casa”, ubicado a media cuadra del nuevo predio. Esta situación, que se prolongó durante años, limitó tanto el crecimiento de la matrícula como el desarrollo pleno de las actividades pedagógicas. Con la concreción de la obra, la institución contará por primera vez con edificio propio, diseñado específicamente para el Nivel Inicial.

El flamante establecimiento dispondrá de un Salón de Usos Múltiples y tres salas, lo que abre la posibilidad de incorporar el nivel Maternal a la propuesta educativa. Además, al independizarse en un espacio adecuado y con todas las comodidades, el jardín podrá brindar servicio de comedor a los niños.

Actualmente, el Jardín de Infantes Nº 926 cuenta con dos salas en funcionamiento: una multiedad, con niños de 3 y 4 años, y otra de 5 años. La matrícula ronda los 40 alumnos, cifra que podría incrementarse significativamente una vez habilitado el nuevo edificio.

Desde el Consejo Escolar destacaron que la obra llegará a inaugurarse con el inicio del próximo ciclo lectivo y subrayaron la relevancia de que ese sector de la ciudad cuente con su primer edificio educativo de Nivel Inicial, dando respuesta a una demanda histórica de una de las zonas con mayor densidad poblacional de Pergamino.

La expectativa y la alegría se perciben en toda la comunidad educativa. Familias del barrio se acercan a diario para consultar sobre la fecha de inauguración y las ofertas educativas, mientras que directivos, docentes, auxiliares y la Asociación Cooperadora acompañan con entusiasmo la etapa final de un proyecto largamente anhelado.

Cabe recordar que la obra se inició en 2021, con financiamiento nacional, pero quedó paralizada meses después. Recién el año pasado pudo retomarse gracias a un trabajo articulado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad y el Gobierno bonaerense, con recursos provenientes del Fondo Educativo. El presupuesto oficial asignado para su finalización fue de 514 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 150 días corridos.

Durante la firma del acta de inicio de esta etapa final, participaron consejeros escolares, autoridades de Infraestructura Escolar y representantes de la empresa adjudicataria, Lavítola y Berniel Construcciones SRL, quienes destacaron el valor simbólico y concreto de retomar una obra clave para la comunidad.

La conclusión del edificio del Jardín de Infantes 926 representa un paso fundamental para la educación pública y un hito para el crecimiento del barrio Kennedy, garantizando mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje desde la primera infancia.