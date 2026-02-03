San Nicolás será sede del acero más sustentable de América Latina, anuncia Sidersa

Emplazado en San Nicolás, el proyecto Sidersa+ no solo interesa por el nivel de inversión o por la cantidad de puestos de trabajo que implicará. El Norte

Sidersa avanza en la construcción de su nueva planta en San Nicolás, donde producirá acero verde con una huella de carbono de apenas 0,38 toneladas de CO2 por tonelada, un 80% por debajo del promedio global. Con tecnologia de punta, la empresa se anticipa a los estándares europeos que se exigirán recién en 2035.

Innovación tecnológica para un acero sostenible La planta Sidersa+ incorporará tecnologías MIDA QLP-DUE provistas por Danieli Group, optimizando el uso de energía y reduciendo drásticamente las emisiones de dióxido de carbono. Entre las innovaciones destacan el precalentamiento de chatarra a 400°C y la integración del laminador, procesos inéditos en Latinoamérica que maximizan la eficiencia energética.

Producción de acero verde y su impacto ambiental Con una capacidad anual de 360.000 toneladas, el acero producido será de bajo impacto ambiental, alineándose con los estándares más exigentes del mercado internacional. Este tipo de acero será un requisito de Europa a partir de 2035, pero Sidersa lo fabricará en 2028, adelantándose a la normativa y posicionando a Argentina como líder regional en sostenibilidad industrial.

Exportaciones y ventajas frente al mercado europeo El acero de Sidersa permitirá a los exportadores evitar tarifas adicionales en la Unión Europea bajo el Mecanismo de Ajuste del Carbono en Frontera (CBAM), ya que su producción incorpora un precio del carbono significativamente inferior al promedio global. Esto lo convierte en un producto competitivo y estratégico para los mercados internacionales.

