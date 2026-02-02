San Nicolás: El Municipio gestiona ante Provincia reactivar el entubamiento del zanjón, paralizado desde 2019

El zanjón San Nicolás es un desagüe de vital importancia para el escurrimiento del agua en la zona sur de la ciudad. El Norte

Tras casi siete años de parálisis, el Municipio de San Nicolás inició nuevas gestiones ante el Gobierno bonaerense para retomar y finalizar la obra de entubamiento del zanjón San Nicolás, un proyecto estratégico para la infraestructura hidráulica local que presenta un grado de avance superior al 80%.

Gestiones con Provincia para concluir una obra clave El secretario de Obras Públicas, Jeremías Gastellu, confirmó que existen tratativas con la Provincia de Buenos Aires para reflotar el proyecto iniciado en 2017. La obra quedó inconclusa tras el cambio de gestión provincial en 2019 y requiere un nuevo convenio debido al atraso en plazos y a la actualización de costos.

Un proyecto hidráulico frenado pese a su alto avance El entubamiento del zanjón San Nicolás fue presupuestado originalmente en 323 millones de pesos y tenía un plazo de ejecución de 18 meses. Aunque los trabajos avanzaron de manera sostenida, la inflación, la redeterminación de precios y el cambio de gobierno provincial derivaron en su paralización definitiva en octubre de 2019.

Políticas hidráulicas y mantenimiento de desagües en la ciudad Más allá de la obra inconclusa, desde el Municipio destacaron el trabajo sostenido en limpieza y mantenimiento de más de 75 kilómetros de zanjones y desagües. Según Gastellu, estas tareas preventivas son fundamentales para evitar desbordes y mitigar el impacto de lluvias intensas en distintos barrios de San Nicolás.

