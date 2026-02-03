Agustín Fantili de San Pedro y la consagración de los Campedrinos en Cosquín 2026

Premio Consagración, Campedrinos, el dúo de Sergio y Agustín, se alzó con el máximo galardón tras una temporada de gran crecimiento.

El dúo Campedrinos, formado por Sergio Prada, oriundo de Campana , y Agustín Fantili, de San Pedro , alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al recibir el premio Consagración en la 66.ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín , distinción que reconoce a las nuevas figuras con mayor proyección dentro de la música popular argentina .

La consagración llegó en el escenario mayor de la Plaza Próspero Molina, donde el conjunto integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili reafirmó su lugar dentro de la nueva generación del folclore nacional. El galardón representa el máximo reconocimiento que entrega el festival cordobés y funciona como un respaldo clave de la industria cultural del país.

El reconocimiento se produce en un momento bisagra para el grupo, que atraviesa una etapa de madurez artística luego de varios años de crecimiento sostenido en escenarios de todo el país. La distinción no solo celebra el presente del dúo, sino que también proyecta su futuro inmediato fuera de las fronteras argentinas.

La historia de Campedrinos comenzó de manera casual, cuando Prada, oriundo de Campana, y Fantili, de San Pedro, coincidieron en una fila de audición para un programa de talentos. De la unión de sus ciudades nació el nombre del proyecto, que rápidamente tomó forma y comenzó a recorrer peñas, festivales regionales y encuentros culturales.

Con el paso del tiempo, el dúo logró consolidar un estilo propio que combina raíces tradicionales con arreglos contemporáneos, una impronta que les permitió ampliar su público y sostener una presencia constante en los principales festivales del circuito folclórico argentino.

Campedrinos representará a la Argentina en Viña del Mar

Tras la consagración en Cosquín, Campedrinos se prepara ahora para uno de los mayores desafíos de su carrera: representar a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, a finales de febrero. Allí llevarán un repertorio que resume su identidad artística y su recorrido dentro del folclore nacional.

La participación en el certamen chileno encuentra al dúo en su etapa de mayor proyección regional, con una propuesta que combina identidad federal, solidez musical y una puesta en escena cada vez más elaborada. La delegación argentina contará así con un proyecto que llega respaldado por el máximo reconocimiento del folclore nacional y con expectativas de trascender a nivel internacional.