domingo 01 de febrero de 2026
    • San Nicolás: Renato Catallini asume como nuevo Director General de Ternium Argentina

    El Grupo Techint designó al actual presidente de Tenaris Brasil para conducir Ternium desde San Nicolás, con foco en continuidad industrial y gestión regional.

    1 de febrero de 2026 - 16:14
    La dirección de Ternium Argentina, propiedad del Grupo Techint y que operará desde San Nicolás, pasa a manos del actual presidente de Tenaris Brasil a partir de hoy 1 de febrero.

    La dirección de Ternium Argentina, propiedad del Grupo Techint y que operará desde San Nicolás, pasa a manos del actual presidente de Tenaris Brasil a partir de hoy 1 de febrero. 

    El Informante

    Desde este 1 de febrero, Ternium Argentina inicia una nueva etapa con la asunción de Renato Catallini como director general. La compañía del Grupo Techint, con base operativa en San Nicolás, apuesta a una transición ordenada, apoyada en la experiencia regional del ejecutivo y en la continuidad de su estrategia industrial.

    Perfil y trayectoria de Renato Catallini en el Grupo Techint

    Renato Catallini cuenta con más de tres décadas de trayectoria dentro del Grupo Techint, uno de los conglomerados industriales más importantes de la región. Ingeniero de formación, inició su carrera en Techint Ingeniería y Construcción, donde participó en proyectos de gran escala vinculados a infraestructura y energía.

    Posteriormente se desempeñó en el sector energético y, en 2001, se incorporó a Exiros Argentina. Allí ocupó distintos cargos ejecutivos hasta alcanzar la posición de director global de Supply Chain en Tenaris, rol desde el cual tuvo una visión integral de las operaciones industriales y logísticas del grupo a nivel mundial. Desde 2012 lidera las operaciones de Tenaris en Brasil, experiencia que ahora traslada a Ternium Argentina.

    Ternium San Nicolás y el rol estratégico del complejo industrial

    La conducción de Catallini se desarrollará desde la ciudad de San Nicolás, donde se encuentra el principal complejo industrial de Ternium en el país. Esta planta es una de las más relevantes del sector siderúrgico argentino y cumple un papel clave tanto en el abastecimiento del mercado interno como en la cadena industrial regional.

    La decisión de centralizar la gestión desde San Nicolás refuerza el carácter estratégico del polo productivo, en un contexto de desafíos económicos y de necesidad de sostener niveles de inversión, empleo y competitividad. La compañía apunta a consolidar su posicionamiento industrial, con foco en eficiencia operativa, innovación y sustentabilidad.

    Nuevo esquema de liderazgo y continuidad con Martín Berardi

    En paralelo al nombramiento de Catallini, el ingeniero Martín Berardi pasará a ocupar la presidencia del Directorio de Ternium San Nicolás. Berardi, quien dirige Ternium Argentina desde 2004, continuará vinculado a la empresa aportando su vasta experiencia y conocimiento del sector.

    Con más de 45 años de trayectoria en la industria del acero, Berardi es una figura de referencia, con antecedentes destacados como su gestión en TenarisTamsa, en México, y la presidencia de SIDOR, en Venezuela. El nuevo esquema de liderazgo busca combinar renovación ejecutiva con continuidad estratégica, fortaleciendo la gobernanza de la compañía en una etapa clave para la industria siderúrgica nacional.

