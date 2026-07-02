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    • Vacunación antigripal en islas de Ramallo: operativo sanitario del Hospital Gomendio

    El Hospital Gomendio llevó vacunas antigripales a la Escuela N°70 en islas de Ramallo para fortalecer la prevención invernal.

    2 de julio de 2026 - 15:36
    La jornada permitió que alumnos, familias y vecinos accedieran de manera gratuita a la vacuna, evitando traslados hacia los centros urbanos y facilitando el acceso al sistema de salud para quienes viven en una de las zonas más alejadas del distrito. &nbsp;

    La jornada permitió que alumnos, familias y vecinos accedieran de manera gratuita a la vacuna, evitando traslados hacia los centros urbanos y facilitando el acceso al sistema de salud para quienes viven en una de las zonas más alejadas del distrito.

     

    Ramallo Ciudad

    Personal de salud del Hospital José María Gomendio realizó un operativo de vacunación antigripal en la Escuela N.º 70 “General Belgrano”, ubicada en la zona de islas del partido de Ramallo. La iniciativa tuvo como objetivo acercar la inmunización a los vecinos del lugar y reforzar la prevención de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.

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    Acceso a la salud en zonas rurales e insulares de Ramallo

    El dispositivo sanitario permitió que alumnos, familias y vecinos pudieran acceder de manera gratuita a la vacuna antigripal, evitando la necesidad de trasladarse hacia los centros urbanos. Esta acción resulta clave para garantizar el acceso equitativo al sistema de salud en comunidades alejadas del casco urbano del distrito.

    Desde el Hospital Gomendio remarcaron la importancia de estos operativos territoriales, que buscan ampliar la cobertura de vacunación y asegurar que las campañas preventivas lleguen a todos los sectores de la población, especialmente en zonas de difícil acceso.

    Estrategia sanitaria del Hospital Gomendio para la prevención invernal

    Las autoridades del nosocomio indicaron que estos operativos forman parte de una estrategia integral de salud pública orientada a fortalecer la prevención de enfermedades respiratorias durante el invierno. La vacunación antigripal es una de las principales herramientas para reducir complicaciones y hospitalizaciones en grupos de riesgo.

    Declaraciones oficiales y continuidad de la campaña de vacunación

    El director del Hospital Gomendio, Martín Gil Miranda, destacó el alcance del operativo y subrayó el compromiso institucional con la comunidad. “Alumnos, familias y vecinos pudieron recibir la vacuna de manera gratuita, reafirmando el compromiso del Municipio de Ramallo con una salud pública presente, cercana y accesible para todos”, expresó.

    Desde el hospital confirmaron que la campaña antigripal continuará en distintos puntos del partido de Ramallo, con nuevos operativos territoriales que permitirán ampliar la cobertura y fortalecer el cuidado de la salud de la comunidad en su conjunto.

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