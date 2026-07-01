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    • Ramallo en el recorrido: el nuevo servicio Zárate–San Nicolás debutaría en agosto

    La empresa Vía Rosario espera autorización provincial para operar el ramal 228 D y proyecta iniciar el servicio en agosto para Ramallo.

    1 de julio de 2026 - 14:00
    La empresa santafesina Vía Rosario está a la espera de la autorización del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para hacerse cargo del ramal 228 D, el servicio que unía Zárate con San Nicolás y que dejó de prestar Metropol.

    La empresa santafesina Vía Rosario está a la espera de la autorización del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para hacerse cargo del ramal 228 D, el servicio que unía Zárate con San Nicolás y que dejó de prestar Metropol.

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    El nuevo servicio de transporte regional que unirá Zárate con San Nicolás, con paradas en Ramallo y en distintas localidades del corredor norte bonaerense, podría comenzar a operar a mediados de agosto. La empresa santafesina Vía Rosario aguarda la autorización final del Gobierno provincial para hacerse cargo del ramal 228 D, anteriormente operado por Metropol.

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    Autorización provincial y puesta en marcha del servicio

    La firma Vía Rosario se encuentra a la espera de la aprobación formal por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para avanzar en la operación del ramal 228 D. Según se informó, una vez otorgada la autorización, la empresa necesitará aproximadamente 30 días para poner en marcha el servicio.

    El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, adelantó que en los próximos días podrían conocerse definiciones clave, en el marco de la discusión por el esquema de subsidios entre las áreas de Transporte y Economía provincial.

    Recorrido del nuevo ramal Zárate–San Nicolás

    El trayecto del servicio conectará Zárate con San Nicolás, atravesando una extensa red de localidades del norte bonaerense. Entre las paradas confirmadas se encuentran Lima, Baradero, Río Tala, San Pedro, Villa Ramallo, Ramallo y Estación Sánchez.

    En el caso de Villa Ramallo, el ascenso y descenso de pasajeros se realizará en la intersección de Ruta 51 y avenida Dusso, punto estratégico para el flujo de usuarios de la región.

    Horarios, venta de pasajes y extensión a Rosario

    El servicio contará con horarios ya definidos para días hábiles, sábados y domingos, con frecuencias tanto hacia San Nicolás como hacia Zárate, incluyendo paradas en Ramallo y Villa Ramallo en distintos horarios de la mañana y la tarde.

    Los pasajes se venderán en boleterías habilitadas y la empresa implementará una tarjeta propia, ya que en esta primera etapa no estará integrado al sistema SUBE. Además, Vía Rosario avanza en un expediente paralelo para extender el recorrido hasta Rosario, lo que permitiría viajes directos sin trasbordos si se aprueba la autorización nacional.

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