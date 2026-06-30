Patentes municipalizadas en Ramallo: denuncian aumentos de hasta seis veces y reclaman explicaciones

La implementación del régimen de patentes municipalizadas en Ramallo comenzó a generar una fuerte preocupación entre los contribuyentes.

La implementación del nuevo régimen de patentes municipalizadas en la ciudad de Ramallo generó fuerte malestar entre contribuyentes que comenzaron a recibir liquidaciones con incrementos considerados desproporcionados. En algunos casos, los montos superan ampliamente lo que se abonaba cuando el tributo estaba bajo la órbita de ARBA, lo que encendió reclamos y pedidos de explicaciones.

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La puesta en marcha del esquema de patentes municipalizadas en Ramallo derivó en una ola de reclamos por parte de vecinos que aseguran haber recibido liquidaciones con incrementos que, en algunos casos, superan el 500%. La situación comenzó a hacerse visible cuando contribuyentes compartieron sus boletas y compararon los valores con los que abonaban bajo la administración de ARBA.

Una de las situaciones que más repercusión generó fue la de una vecina que, por un Renault Sandero modelo 2014, pasó de pagar $26.400 por cuota a una liquidación de $164.500. Casos similares se replicaron con otros vehículos de la misma antigüedad, lo que profundizó el malestar.

Los reclamos también apuntan a la falta de claridad sobre la metodología utilizada para fijar los nuevos montos. En distintos testimonios, vecinos compararon vehículos de similar antigüedad y señalaron que en algunos casos las patentes municipales resultan incluso más altas que las de autos más nuevos que continúan bajo el régimen provincial.

Un ejemplo que circuló en redes sociales muestra que un vehículo modelo 2014 incorporado al sistema municipal puede terminar pagando más que un automóvil modelo 2020 aún tributando en ARBA, lo que abrió interrogantes sobre la lógica del esquema aplicado.

Silencio oficial y creciente malestar en Ramallo

Hasta el momento, el Municipio no brindó explicaciones públicas sobre los criterios utilizados para determinar los valores de las patentes municipalizadas, lo que incrementa la incertidumbre entre los contribuyentes. La falta de respuestas alimenta la percepción de falta de previsibilidad en un contexto económico ya complejo.

Las críticas apuntan a la carga tributaria local y a la ausencia de comunicación oficial, en un escenario donde los vecinos reclaman transparencia y revisión del sistema implementado para la liquidación de patentes.