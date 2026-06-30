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    • Ramallo celebró el Día del Orgullo con una mateada de encuentro, reflexión y diversidad

    El colectivo Orgullo Ramallo realizó una mateada abierta para promover el diálogo, visibilizar historias de vida y reafirmar el compromiso.

    30 de junio de 2026 - 11:20
    En el marco del Día Internacional del Orgullo, que se conmemora cada 28 de junio, el colectivo Orgullo Ramallo llevó adelante una mateada como espacio de encuentro, diálogo y reflexión.

    En el marco del Día Internacional del Orgullo, que se conmemora cada 28 de junio, el colectivo Orgullo Ramallo llevó adelante una mateada como espacio de encuentro, diálogo y reflexión.

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    La ciudad de Ramallo volvió a sumarse a las actividades por el Día Internacional del Orgullo con una jornada de encuentro impulsada por el colectivo Orgullo Ramallo. La propuesta reunió a integrantes de la comunidad y referentes de organizaciones vinculadas a la diversidad, en un espacio pensado para compartir experiencias, fortalecer vínculos y promover el respeto por los derechos humanos.

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    El Día Internacional del Orgullo se vivió con una mateada abierta

    En el marco del Día Internacional del Orgullo, que cada año se conmemora el 28 de junio en distintos países del mundo, el colectivo Orgullo Ramallo organizó una mateada como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión.

    La iniciativa convocó a vecinos, integrantes de organizaciones sociales y referentes comprometidos con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, quienes participaron de una jornada marcada por el intercambio de experiencias y la construcción de lazos comunitarios.

    Desde la organización destacaron que este tipo de actividades permiten generar ámbitos seguros para compartir historias, expresar inquietudes y fortalecer una agenda basada en la igualdad, la inclusión y el respeto por la diversidad.

    Asimismo, remarcaron que el encuentro sirvió para reafirmar el compromiso de seguir trabajando por una sociedad donde todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en libertad, sin discriminación y con pleno acceso a sus derechos.

    Historias de vida que fortalecen la memoria colectiva

    Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el testimonio brindado por Katherine, quien compartió parte de su historia personal y su recorrido de vida.

    Según expresaron desde Orgullo Ramallo, su relato permitió poner en valor las experiencias que forman parte de la memoria de la comunidad y que resultan fundamentales para comprender el camino recorrido en la conquista de derechos.

    Los organizadores señalaron que escuchar estas vivencias no solo fortalece la identidad colectiva, sino que también contribuye a generar conciencia sobre la importancia de seguir promoviendo políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de todas las identidades.

    La actividad también permitió reflexionar sobre los desafíos que aún persisten para construir una sociedad libre de prejuicios y discriminación.

    Acompañamiento institucional y compromiso con la diversidad

    El encuentro contó además con la participación de Pamela Rocchi, directora de Igualdad y Diversidad de la Provincia de Santa Fe, quien acompañó la jornada junto a integrantes de la organización Varones Trans.

    Desde Orgullo Ramallo agradecieron especialmente la presencia de ambas representaciones, destacando el acompañamiento institucional y el compromiso permanente con la promoción y defensa de los derechos humanos.

    Los organizadores consideraron que la articulación entre organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos resulta fundamental para impulsar políticas de inclusión y generar espacios donde la diversidad sea reconocida y valorada.

    Finalmente, remarcaron que cada nueva edición de este tipo de encuentros representa una oportunidad para seguir fortaleciendo redes, visibilizar realidades y consolidar una comunidad basada en el respeto, la igualdad y la convivencia democrática.

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