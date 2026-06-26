Ramallo: Franco Coronel fue anunciado como refuerzo de San Martín de San Juan en la Primera Nacional

El futbolista Franco Coronel, oriundo de Ramallo, fue anunciado oficialmente como nueva incorporación de San Martín de San Juan, institución que disputa el torneo de la Primera Nacional del fútbol argentino. metafm.com.ar

El delantero Franco Coronel, de la ciudad de Ramallo, fue confirmado como nuevo refuerzo de San Martín de San Juan, equipo que disputa la Primera Nacional. El atacante regresa al fútbol argentino luego de su experiencia en el exterior y ya se incorporó a los entrenamientos con el plantel profesional del conjunto sanjuanino.

Franco Coronel vuelve al fútbol argentino tras su paso por Perú El delantero ramallense Franco Coronel fue oficializado como nueva incorporación de San Martín de San Juan, club que compite en la Primera Nacional del fútbol argentino. El atacante vuelve al país luego de su reciente experiencia en el exterior, donde sumó minutos en el fútbol peruano.

San Martín de San Juan suma un delantero con experiencia internacional Coronel llega procedente de Alianza Atlético Sullana, equipo de la primera división de Perú, donde disputó partidos del torneo local y también tuvo participación en competencias internacionales como la Copa Sudamericana durante la temporada 2026.

El atacante ramallense se incorpora a los entrenamientos del plantel El futbolista ya se sumó a las actividades del club sanjuanino y comenzará a entrenarse junto al resto del plantel profesional a partir de la próxima jornada, con el objetivo de adaptarse rápidamente al esquema del equipo en la Primera Nacional.

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