jueves 02 de julio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero se prepara para el 1º Festival del Alfajor: fechas, actividades y competencia

    El evento se realizará el 11 y 12 de julio en Plaza Mitre de Baradero desde las 11 hs, con competencia nacional, premios y productores de todo el país.

    2 de julio de 2026 - 16:20
    Las fechas son el 11 y 12 de julio en Plaza Mitre desde las 11 de la mañana. Es la primera edición del evento que se realizará en nuestra ciudad. “Somos organizadores del campeonato argentino del alfajor”, contó&nbsp;Ruben, el organizador del encuentro.

    Las fechas son el 11 y 12 de julio en Plaza Mitre desde las 11 de la mañana. Es la primera edición del evento que se realizará en nuestra ciudad. “Somos organizadores del campeonato argentino del alfajor”, contó Ruben, el organizador del encuentro.

    tulineadirecta.com.ar

    Baradero será sede de un evento gastronómico sin precedentes con la llegada del 1º Festival del Alfajor, que se realizará los días 11 y 12 de julio en Plaza Mitre. La propuesta reunirá a productores de todo el país, competencias oficiales y actividades para toda la familia, consolidando a la ciudad como un nuevo polo turístico y gastronómico en la región.

    Lee además
    Tras el violento episodio registrado el pasado domingo en la Unidad Penal nº 11 de Baradero, la Justicia avanza a paso firme para determinar las causas que originaron la revuelta. En este marco, el fiscal de la UFI nº 8, Dr. Hernán Granda, se hizo presente en el complejo penitenciario este último martes para entrevistarse cara a cara con las autoridades del penal y con los propios presidiarios.

    Penal de Baradero: la Justicia investiga un motín con fuga y secuestro de armas
    Luego de los momentos de máxima tensión que se vivieron en la Unidad Penal Nº 11 de Baradero.

    Caos en la cárcel de Baradero: desactivaron el motín y preparan el traslado de internos

    Cuándo y dónde será el Festival del Alfajor en Baradero

    El 1º Festival del Alfajor tendrá lugar el 11 y 12 de julio en la tradicional Plaza Mitre de Baradero, a partir de las 11 de la mañana. Se trata de la primera edición de un evento que busca posicionarse en el calendario turístico y gastronómico de la provincia de Buenos Aires, convocando a vecinos, turistas y productores.

    La iniciativa surge con el objetivo de potenciar la identidad local y generar un espacio de encuentro para emprendedores del rubro alfajorero, en una ciudad que ya se destaca por su perfil turístico y cultural.

    Competencia nacional y categorías del Campeonato del Alfajor

    El festival estará acompañado por el Campeonato Argentino del Alfajor, una competencia que reúne a productores de distintas provincias del país. Según explicó uno de los organizadores, Rubén, Baradero forma parte de una red de ciudades con fuerte potencial productivo en este rubro.

    “Vienen de toda la provincia de Buenos Aires y están representados un poco los sabores de cada ciudad”, señaló, destacando el carácter federal del certamen.

    La competencia se desarrollará el sábado, día en el que también se entregarán los premios. Se evaluarán distintas categorías, entre ellas: mejor alfajor de chocolate, mejor alfajor de dulce de leche, mejor alfajor de fruta y categoría de autor, además de una distinción especial al mejor alfajor local.

    Cómo inscribirse y requisitos para participar del evento

    Los productores interesados en participar del festival podrán inscribirse a través de la página “Campeonato Argentino del Alfajor OK” o de manera presencial en la Secretaría de Turismo de Baradero. La organización estableció como requisitos ser alfajorero y contar con habilitación de manipulación de alimentos.

    Desde la organización destacaron la importancia de fomentar el crecimiento de los emprendedores locales y regionales, generando un espacio de visibilización y competencia sana dentro del sector gastronómico.

    El evento promete convertirse en una de las propuestas más atractivas del invierno en la región, combinando turismo, producción local y tradición dulce argentina.

    Temas
    Seguí leyendo

    Penal de Baradero: la Justicia investiga un motín con fuga y secuestro de armas

    Caos en la cárcel de Baradero: desactivaron el motín y preparan el traslado de internos

    San Pedro: Feria de Emprendedores por el Día del Amigo, artesanías, shows en vivo y patio gastronómico

    Vacunación antigripal en islas de Ramallo: operativo sanitario del Hospital Gomendio

    San Pedro: el Hospital Privado SADIV da un paso clave en seguridad del paciente

    Preocupación en Villa Ramallo por una jauría de perros que pone en riesgo a vecinos y mascotas

    San Pedro firmó un convenio con Ashira para garantizar la continuidad del servicio de higiene urbana

    San Pedro: Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni llegan al Teatro Siripo con la comedia "Negociemos"

    Ramallo: la Secundaria 7 de El Paraíso ganó la etapa local de los Juegos Bonaerenses en grupos de cumbia

    San Pedro: El atletismo brilló en el CENARD con títulos, podios y grandes actuaciones

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Tras el violento episodio registrado el pasado domingo en la Unidad Penal nº 11 de Baradero, la Justicia avanza a paso firme para determinar las causas que originaron la revuelta. En este marco, el fiscal de la UFI nº 8, Dr. Hernán Granda, se hizo presente en el complejo penitenciario este último martes para entrevistarse cara a cara con las autoridades del penal y con los propios presidiarios.

    Penal de Baradero: la Justicia investiga un motín con fuga y secuestro de armas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La trágica muerte de cuatro jóvenes de Casilda que generó las condolencias de Scaloni, el DT de Argentina

    La trágica muerte de cuatro jóvenes de Casilda que generó las condolencias de Scaloni, el DT de Argentina
    Revolución Digital, programa impulsado por la Municipalidad de San Nicolás, abrió las inscripciones de la nueva edición de su Colonia de Robótica que se realizará durante las vacaciones de invierno con una novedad, los estudiantes pueden elegir el nivel ideal según su experiencia.

    San Nicolás: Abren las inscripciones para la Colonia de Robótica de invierno con dos niveles de aprendizaje

    Una nueva edición de la Feria Municipal de Emprendedores, planificada especialmente como antesala y espacio de compras para las celebraciones del Día del Amigo.

    San Pedro: Feria de Emprendedores por el Día del Amigo, artesanías, shows en vivo y patio gastronómico

    Las fechas son el 11 y 12 de julio en Plaza Mitre desde las 11 de la mañana. Es la primera edición del evento que se realizará en nuestra ciudad. “Somos organizadores del campeonato argentino del alfajor”, contó Ruben, el organizador del encuentro.

    Baradero se prepara para el 1º Festival del Alfajor: fechas, actividades y competencia

    La nueva aventura de Los Minions desembarca en Cinema Pergamino. video
    Entretenimiento

    Los Minions regresan a la pantalla grande: Minions & Monstruos llega este viernes a Cinema Pergamino