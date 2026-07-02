Baradero se prepara para el 1º Festival del Alfajor: fechas, actividades y competencia

Las fechas son el 11 y 12 de julio en Plaza Mitre desde las 11 de la mañana. Es la primera edición del evento que se realizará en nuestra ciudad. “Somos organizadores del campeonato argentino del alfajor”, contó Ruben, el organizador del encuentro.

Baradero será sede de un evento gastronómico sin precedentes con la llegada del 1º Festival del Alfajor, que se realizará los días 11 y 12 de julio en Plaza Mitre. La propuesta reunirá a productores de todo el país, competencias oficiales y actividades para toda la familia, consolidando a la ciudad como un nuevo polo turístico y gastronómico en la región.

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El 1º Festival del Alfajor tendrá lugar el 11 y 12 de julio en la tradicional Plaza Mitre de Baradero, a partir de las 11 de la mañana. Se trata de la primera edición de un evento que busca posicionarse en el calendario turístico y gastronómico de la provincia de Buenos Aires, convocando a vecinos, turistas y productores.

La iniciativa surge con el objetivo de potenciar la identidad local y generar un espacio de encuentro para emprendedores del rubro alfajorero, en una ciudad que ya se destaca por su perfil turístico y cultural.

El festival estará acompañado por el Campeonato Argentino del Alfajor, una competencia que reúne a productores de distintas provincias del país. Según explicó uno de los organizadores, Rubén, Baradero forma parte de una red de ciudades con fuerte potencial productivo en este rubro.

“Vienen de toda la provincia de Buenos Aires y están representados un poco los sabores de cada ciudad”, señaló, destacando el carácter federal del certamen.

La competencia se desarrollará el sábado, día en el que también se entregarán los premios. Se evaluarán distintas categorías, entre ellas: mejor alfajor de chocolate, mejor alfajor de dulce de leche, mejor alfajor de fruta y categoría de autor, además de una distinción especial al mejor alfajor local.

Cómo inscribirse y requisitos para participar del evento

Los productores interesados en participar del festival podrán inscribirse a través de la página “Campeonato Argentino del Alfajor OK” o de manera presencial en la Secretaría de Turismo de Baradero. La organización estableció como requisitos ser alfajorero y contar con habilitación de manipulación de alimentos.

Desde la organización destacaron la importancia de fomentar el crecimiento de los emprendedores locales y regionales, generando un espacio de visibilización y competencia sana dentro del sector gastronómico.

El evento promete convertirse en una de las propuestas más atractivas del invierno en la región, combinando turismo, producción local y tradición dulce argentina.